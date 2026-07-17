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¿Cuánto cobró BTS, Madonna, Shakira y Justin Bieber por presentarse en la final del Mundial 2026?

BTS, Madonna, Shakira y Justin Bieber van a dominar el medio tiempo del Mundial 2026, descubre cuánto es lo que reciben los artistas en esas presentaciones

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Esto es lo que cobra BTS, Madonna, Shakira y Justin Bieber por presentarse en la final del Mundial 2026|Crédito: Instagram/BTS, Madonna, Shakira y Justin Bieber/@bts.bighitofficial @madonna @Shakira @lilbieber

Escrito por: Karla Salinas

La Copa Mundial de la FIFA 2026™️ está muy cerca de terminar, ya que faltan pocos días para que finalice el gran evento deportivo, en el que varios países participaron para poder llevarse la deseada copa a sus territorios. Para darle fin al evento, se sabe que BTS, Madonna, Shakira y Justin Bieber se encargarán de presentarse en la final durante el medio tiempo.

Entre los usuarios ha surgido la principal duda sobre cuánto van a cobrar para el esperado evento, información que ha generado curiosidad, en especial considerando que es un evento importante en el mundo deportivo y del entretenimiento.

¿Cuánto les van a pagar a BTS, Madonna, Shakira y Justin Bieber?

Muchos pensaríamos que por ser BTS, Madonna, Shakira y Justin Bieber recibirían cantidades exorbitantes por presentarse en el show de medio tiempo en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero no es así. Se menciona que dichos cantantes no van a recibir ningún pago al respecto.

Sin embargo, esto se debe a que sus presentaciones tienen fines benéficos, por lo que de cada boleto vendido se dará un dólar al Fondo de Educación Global Citizen, con la finalidad de impulsar la educación en los niños del mundo.

Tal vez a simple vista no parezca algo relevante para los artistas pero no es así, debido a que con esas acciones beneficiarias logran impulsar su imagen a nivel mundial, siendo una gran oportunidad que no deben dejar pasar.

¿Cuándo es el último partido?

Para que puedas ver a BTS, Madonna, Shakira y Justin Bieber en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, no te debes perder el juego que se llevará a cabo el domingo 19 de julio a la 1 de la tarde.

En la que finalmente podremos ver si la selección de Argentina o España se van a llevar el deseado trofeo. No te pierdas ningún minuto del importante encuentro, logrando descubrir quién va a ser el vencedor de la importante justa deportiva.

@coldplay

Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel, PS22 ft Coldplay The first ever World Cup Final Halftime Show, produced by Global Citizen. Sunday 19 July Kick off 3pm ET / 8pm BST / 9pm CET

♬ original sound - coldplay

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