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HORA EXACTA para ver el concierto de BTS y Shakira en la ceremonia de clausura del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ llega a su fin con una ceremonia de clausura y un show de medio tiempo sin precedentes. Conoce la hora exacta para ver la transmisión en vivo.

Final Mundial 2026 a qué hora ver el concierto de clausura de BTS, Shakira y Justin Bieber
¡Un espectáculo sin precedentes! No te pierdas el show de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 | Crédito: Instagram (@aztecadeportes)

Escrito por: Daniela Arvizu

La mejor época para todos los amantes del fútbol ha llegado a su fin. Tras más de 100 partidos disputados a lo largo de un mes, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se despide este domingo, 19 de julio, con un duelo imperdible entre España vs. Argentina. A diferencia de ediciones anteriores, la FINAL de este año contará con un espectáculo sin precedentes: una ceremonia de clausura con artistas de talla internacional y un show de medio tiempo, muy al estilo del Super Bowl, a cargo de celebridades como BTS, Justin Bieber, Shakira y más. Aquí te compartimos todos los detalles para que no te pierdas ni un sólo momento del tan esperado concierto.

También te puede interesar: España vs Argentina: Ver por TV Abierta, Streaming y EN DIRECTO la transmisión de HOY domingo 19 de julio del Mundial 2026 por por Azteca 7

¿Qué artistas actuarán en la FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La GRAN FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se celebrará este domingo, 19 de julio, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, en Estados Unidos. El evento dará inicio con una ceremonia de clausura, en la que participarán Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Tom Cruise. Para el entretiempo, la afición será testigo de un show sin precedentes, a cargo de BTS, Shakira, Madonna, Justin Bieber, Burna Boy, Gustavo Dudamel, director de la Filarmónica de Nueva York, el PS22 Chorus y Coldplay.

Clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026: hora EXACTA para ver el concierto de BTS, Shakira, Justin Bieber y más

La ceremonia de clausura dará inicio en punto de las 11:30 a.m. (hora del centro de México); mientras que el partido entre España y Argentina arranca a la 1:00 p.m. Teniendo en cuenta que cada tiempo dura 45 minutos, más lo agregado por el árbitro, se espera que el show de medio tiempo, con BTS, Shakira, Justin Bieber y demás, empiece alrededor de las 2:00 p.m. Así que pon tu alarma y no te pierdas de este tan esperado espectáculo. ¡Aquí te dejamos un pequeño adelanto de lo que la FIFA tiene planeado!

Se espera que el descanso de medio tiempo tenga una duración total de 17 minutos: 11 de espectáculo y 6 para montar y desmontar el show.

¿Cómo y dónde ver GRATIS y EN VIVO la ceremonia de clausura y el show de medio tiempo? Canal de TV y transmisión ONLINE

En Azteca 7 nos encanta consentirte, por lo que podrás seguir la FINAL de la justa veraniega completamente GRATIS y EN VIVO, incluida la ceremonia de clausura y el show de medio tiempo. Sólo sintoniza tu TV en Azteca 7, el Canal del Mundial, en punto de las 11:30 a.m. Si no tienes acceso a la televisión abierta, o simplemente prefieres el streaming, también podrás seguir el evento de manera GRATUITA y ONLINE en nuestro sitio web oficial, así como cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes.

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