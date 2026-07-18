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Link libre y GRATIS para ver el España vs. Argentina, partido de la final del Mundial 2026

No te pierdas el encuentro más esperado de la Copa del Mundo en donde se conocerá qué selección será la gran ganadora del torneo.

España vs. Argentina Cómo ver GRATIS y EN VIVO el partido de la final del Mundial 2026.jpeg
España vs. Argentina LINK para ver GRATIS y EN VIVO el partido de la final del Mundial 2026.|Crédito: Instagram: @leomessi @lamineyamal

Escrito por: Yulissa Jacinto

Es oficial, estamos a tan solo un día de que se lleve a cabo la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en donde se enfrentará la Selección de España contra Argentina en un duelo que promete estar lleno de tensión, emoción y mucha adrenalina por parte de los aficionados. Es por eso que en esta ocasión te decimos cómo ver gratis y completamente en vivo este duelo en donde solo un equipo podrá levantar la gran Copa del Mundo.

Final del Mundial 2026: Link para ver gratis y en vivo el partido España vs Argentina

A través del sitio web de Azteca 7 podrás disfrutar gratis y completamente en vivo la gran final del mundial 2026 en donde se enfrentará España vs Argentina, solo deberás DAR CLICK AQUÍ y listo. Para acceder sólo tendrás que contar con una conexión estable a internet. Por otro lado, también podrás ver la final de esta Copa del Mundo descargando la app TV Azteca En Vivo, misma que es gratis y compatible con cualquier dispositivo que tengas. Además de esto es muy importante que sepas que a través de la señal abierta de Azteca 7 también podrás sintonizar la transmisión.

Final del Mundial 2026: Fecha y hora exacta para ver el partido España vs Argentina a través de Azteca 7

Este próximo domingo 19 de julio se llevará a cabo la gran final del mundial 2026 en el Estadio Nueva York/ Nueva Jersey, la cuál podrás ver a través de Azteca 7; El Canal del Mundial. La transmisión la podrás sintonizar en punto de las 11: 30 am (tiempo del centro de la Ciudad de México) que será cuando inicie la clausura mientras que el partido iniciará a las 13: 0 hrs aunque a partir de las 12: 45 pm disfrutarás de la mejor previa deportiva y finalmente la ceremonia comenzará a las 3: 00 pm y se espera que termine a las 3: 45 pm. Es importante que sintonices a tiempo la transmisión para no perderte ningún detalle de uno de los eventos que sucede sólo cada 4 años.

Final del Mundial 2026: ¿Cómo llega Argentina y España a la final de la Copa del Mundo?

La albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni, llega a la final de la Copa del Mundo luego de haber anotado 19 goles en siete partidos, de los cuáles 8 han pertenecido a Lionel Messi, jugador con la jersey número 10 mientras que la Selección Nacional de España llega luego de ganar 5 partidos y anotar 13 goles. Este es uno de los partidos más esperados, esto después de que se filtrara una foto de Messi bañando a Lamine Yamal, misma que fue tomada hace casi dos décadas pues esto representa un enfrentamiento que nadie contemplaba en el momento en el que se capturó dicha imágen ya que Yamal forma parte de la selección que la albiceleste enfrentará este domingo.

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