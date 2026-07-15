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¿Quién es Ashlyn Castro, la novia de Jude Bellingham, el futbolista británico que se enfrenta contra Argentina en la Semifinal del Mundial 2026?

La pareja de Jude Bellingham, uno de los jugadores más virales durante la Copa del Mundo, ha acaparado todos los reflectores por lo que en esta ocasión te contamos quién es y a qué se dedica.

¿Quién es la novia de Jude Bellingham, el jugador de la Selección de Inglaterra que se enfrenta contra Argentina.jpeg
Jude Bellingham y Ashlyn Castro
|Crédito: Instagram: @judebellingham y @ashlyncastro

Escrito por: Yulissa Jacinto

La emoción por el fútbol no para, especialmente este miércoles 15 de julio ya que es la fecha del partido de semifinal entre Inglaterra y Argentina de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en la que cada selección compite por tener su pase a la gran final del torneo de fútbol más importante de todo el mundo. Sin embargo, no solo los futbolistas se han robado los reflectores sino también las parejas sentimentales de estos como es el caso de la novia de Jude Bellingham, el jugador de la Selección de Inglaterra, es por eso que en esta ocasión te contamos quién es ella.

Te invitamos a leer: OFICIAL: Así puedes ver GRATIS el Inglaterra vs. Argentina, partido de semifinales del Mundial 2026 a través de Azteca 7

¿Quién es la novia de Jude Bellingham, el futbolista que es parte de la semifinal del Mundial 2026?

Jude Bellingham no está soltero, actualmente mantiene una relación sentimental con Ashlyn Castro, una reconocida influencer y modelo originaria de Estados Unidos. Nació el 17 de diciembre de 1997 por lo que actualmente tiene 27 años de edad. Hoy en día su presencia en redes y el mundo digital es enorme debido a que comparte temas relacionados con la moda, estilo de vida y belleza. Actualmente cuenta con más de 800 mil seguidores en instagram, red social en la que publica viajes y su día a día.

Algo que pocos saben es que la destacada modelo, quien en 2021 participó en uno de los videos musicales de DJ Khaled; específicamente en el tema "Popstar”, Ashlyn ha fungido como emprendedora ya que creó su propia agencia de modelos llamada “The Four Models”. A pesar de que en 2026 mantiene una relación con Jude Bellingham, en el pasado fue vinculada amorosamente con otras celebridades como Michael B. Jordan, LaMelo Ball y Terance Mann aunque nada se formalizó de manera oficial.

¿Cómo se conocieron Jude Bellingham y Ashlyn Castro?

A finales de 2024 se reportó que el futbolista con el número 10 en la camiseta de la selección inglesa, Jude Bellingham, comenzó a salir con la influencer Ashlyn Castro. Hasta el momento la relación que mantienen es discreta y ambos están alejados de polémicas y reflectores. Sin embargo, se ha visto de manera publica a la modelo en el Estadio Santiago Bernabéu, recinto en el que juega el Real Madrid (Club al que pertenece Jude). Por otro lado, la modelo también ha sido captada durante algunos de los encuentros deportivos de la selección inglesa en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ apoyando a su pareja y a toda la selección de Inglaterra. Hoy en día ambos son una de las parejas favoritas en el medio deportivo.

Conoce a Renata Ibarrarán, conductora de Azteca Deportes para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™

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