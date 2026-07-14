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Ceremonia de Clausura del Mundial 2026: fecha y hora del final de la copa, y cuándo se presenta BTS, Madonna y Shakira

Estos son los detalles que debes conocer sobre la Ceremonia de Clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Podrás disfrutarla por Azteca 7, totalmente gratis.

ceremonia de clausura mundial 2026 shakira bts madonna
|Crédito: Getty Images

Escrito por: Samantha Guzmán

Ya estamos a días de la gran Ceremonia de Clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, cuya lista de artistas que se presentarán ha crecido considerablemente y promete ser espectacular; entre las celebridades se encuentran Shakira, BTS y Madonna. Este evento podrás disfrutarlo completamente gratis por Azteca 7, a continuación te daremos todos los detalles que debes conocer.

Fecha y hora de la Ceremonia de Clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Ceremonia de Clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo el domingo 19 de julio, y la transmisión comenzará en punto de las 11:40 A.M. en Azteca 7.

Primero se realizará la Ceremonia de Clausura, que contará con la participación de artistas como Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Tom Cruise (así como lo lees), quienes forman parte del lineup confirmado hasta el martes 14 de julio.

Luego se dará el silbatazo inicial del partido, a la 1:00 P.M. (hora de la Ciudad de México); entre España, Francia, Inglaterra y Argentina se encuentran los dos equipos que se van a enfrentar en la final y que muy pronto descubriremos.

Esta será la primera edición de un Mundial que en su final tendrá un show de medio tiempo. La presentación durará 11 minutos y tendrá un elenco estelar: Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Burna Boy y Coldplay, además de Gustavo Dudamel, director de la Filarmónica de Nueva York. Cabe mencionar que Chris Martin, de Coldplay, fue la mente detrás de cómo se verá este show. Al ser un espectáculo familiar, también habrá apariciones de personajes como Los Muppets y los integrantes de Plaza Sésamo.

Disfruta la Ceremonia de Clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por Azteca 7

Además de poder disfrutar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en tu televisión, por Azteca 7, recuerda que estará disponible en medios digitales de TV Azteca: en el sitio web oficial de Azteca 7, en Azteca Deportes y en la app TV Azteca En Vivo.

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