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Mexicanos CANCELAN a Ibai después de decir a quién apoya en el México vs. Ecuador del Mundial 2026, ¿perderá seguidores el streamer español?

A unas horas del México vs. Ecuador de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Ibai Llanos se vuelve viral por asegurar que Ecuador tiene mejor equipo que la selección mexicana.

Mexicanos CANCELAN a Ibai después de decir a quién apoya en el México vs. Ecuador del Mundial 2026, ¿perderá seguidores el streamer español?
|Instagram Ibai @ibaillanos

Escrito por: Matías Mena

Las redes están encendidas luego de que el streamer español Ibai Llanos revelara que apoyará a Ecuador en el partido frente a México por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El influencer reconoció que esta postura podría afectar su relación con el público mexicano —el cual él mismo ha descrito como el más importante—, aseguró que, desde su punto de vista, la selección ecuatoriana llega como favorita. A pesar de su “honestidad”, el público mexicano comenzó a reaccionar y hacen un llamado a dejar de seguir al creador de contenido.

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¿Qué dijo Ibai sobre el México vs. Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Durante una de sus transmisiones, Ibai fue cuestionado sobre su pronóstico para el encuentro y respondió de inmediato:

«“Aunque vaya en contra de mis intereses económicos y de viewers, le voy a Ecuador. Veo igualado el partido, y le voy a Ecuador. Tienen mejor equipo que México. A mí me da la sensación de que es así”.»

La frase fue como una daga al corazón para su público mexicano, el cual es el más grande dentro de sus plataformas, y de inmediato comenzaron a reaccionar negativamente ante su postura.

Los fans mexicanos reaccionan con llamados a "cancelarlo"

Algunos seguidores furiosos del streamer han comenzado a circular la frase: “¿Y si dejamos de seguir a Ibai?”. Esto abre un enorme debate, pues algunos aseguran que el influencer solo dio una postura deportiva, la cual no afecta a nadie. Mientras que otros resaltan que no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo, asegurando que dejarán de seguir su contenido.

Ibai intentó aclarar sus palabras después de la polémica

Ante la enorme cantidad de reacciones negativas ante su comentario, el streamer explicó que él espera que México sea realmente quien se corone triunfador, pero insistió en que, desde un análisis futbolístico, considera que Ecuador llega con mejores elementos y estrategias de juego. “Ojalá que ganara México. Lo he dicho porque creo que Ecuador es mejor que México”, comentó posteriormente.

No es la primera vez que Ibai genera polémica hablando de la selección mexicana

Esta no es la primera vez que Ibai pronostica un resultado desfavorable para México. Resulta que durante la Copa América 2024, también aseguró que la Selección Mexicana perdería frente a Ecuador y quedaría eliminada. En aquella ocasión comentó que le hubiera gustado un partido México vs. Argentina, pero lamentablemente el equipo no tenía lo necesario para llegar a ese escenario.

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