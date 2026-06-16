Cómo llegar al Estadio Ciudad de México para el partido de Uzbekistán vs. Colombia, de la fase de grupos del Mundial 2026: rutas y accesos

La fiesta futbolera más importante de todo el mundo; es decir, Copa Mundial de la FIFA 2026™, se está llevando en este momento en tres países: Estados Unidos, Canadá y México, en este último se disputará el encuentro entre dos países; Uzbekistán vs. Colombia, el cual se llevará a cabo en la cancha del Estadio Ciudad de México, por lo que en esta ocasión te presentamos cuáles son las rutas para llegar al recinto deportivo.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Rutas para llegar al Estadio Ciudad de México y ver el partido Uzbekistán vs. Colombia

Este próximo 17 de junio de 2026 el Estadio Ciudad de México será testigo del encuentro entre Uzbekistán vs. Colombia, partido que forma parte del grupo K, el cual se llevará a cabo en punto de las 20: 00 hrs, tiempo centro de la Ciudad de México. Si dentro de tus planes está asistir a este partido te compartimos la ruta para que llegues dependiendo del lugar en el que te encuentres. Es importante indicar que también habrá lugares que son puntos de salida en donde encontrarás opciones de servicios que te lleven hasta el Estadio Ciudad de México.

Ruta para llegar al Estadio Ciudad de México en metro: Deberás llegar a la estación Tasqueña, de la Línea 2 o a la de Universidad, de la línea 3 para conectarte con servicios que te lleven a Santa Úrsula.

Deberás llegar a la estación Tasqueña, de la Línea 2 o a la de Universidad, de la línea 3 para conectarte con servicios que te lleven a Santa Úrsula. Ruta para llegar al Estadio Ciudad de México en metrobús: Para esta opción tendrás dos vías; la primera es llegar a la Línea 1, la cuál tendrá conexión desde Perisur hasta Santa Úrsula o bien, podrás llegar a la Línea 5 la cual te permitirá llegar desde Cañaverales hasta Gran Terraza Coapa.

Para esta opción tendrás dos vías; la primera es llegar a la Línea 1, la cuál tendrá conexión desde Perisur hasta Santa Úrsula o bien, podrás llegar a la Línea 5 la cual te permitirá llegar desde Cañaverales hasta Gran Terraza Coapa. Ruta para llegar al Estadio Ciudad de México en tren ligero: En esta opción encontrarás un servicio directo el cuál va de Tasqueña hasta el Estadio Ciudad de México.

En esta opción encontrarás un servicio directo el cuál va de Tasqueña hasta el Estadio Ciudad de México. Ruta para llegar al Estadio Ciudad de México desde diversos puntos de salida:



Metro Universidad (Metro Universidad Escolar, C.U., Coyoacán)

Tasqueña (Terminal Tasqueña Trolebús L12)

Perisur (Terminal Perisur Trolebús L12)

Reforma (Ángel de la Independencia)

Bellas Artes (Av. Juárez y Eje Central)

Cetram Chapultepec

Estadio Olímpico Universitario (Terminal C.U., Trolebús L7, Av. Universidad)

Palacio de los Deportes (sobre Circuito Interior, frente al Palacio de los Deportes)

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Accesos para el Estadio Ciudad de México en el partido Uzbekistán vs. Colombia

De acuerdo con la información oficial habrán 18 accesos peatonales, 12 accesos semipeatonales y 30 accesos vehiculares. Es importante que llegues a tiempo y de preferencia antes del partido ya que se espera gran aglomeración para la fecha del partido.

Así arrancó la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estados Unidos

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cuándo será el próximo partido de México en el Estadio Ciudad de México?

El próximo partido que jugará la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México será contra República Checa el siguiente 24 de junio en punto de las 7: 00 pm de la noche, este encuentro será el tercer y último partido perteneciente a la fase de grupos.

