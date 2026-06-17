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Fecha y hora EXACTA de la transmisión de Portugal vs. República del Congo, del Mundial 2026, para ver desde Estados Unidos

¡No te pierdas el debut de Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 vs. República del Congo!

Cristiano Ronaldo debutará con Portugal en el Mundial 2026
|MexSport

Escrito por: André Gutiérrez

Esta edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ se está convirtiendo en una de las más importantes, pues además de ser la más grande en toda la historia al recibir a 48 selecciones en tres sedes (México, Estados Unidos y Canadá), esta estará marcada por el último torneo de algunos de los mejores futbolistas de la historia.

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Estamos a pocas horas del debut de Cristiano Ronaldo y Portugal en este torneo, quien buscará hacerse con la Copa del Mundo en esta última oportunidad con un plantel plagado de jóvenes promesas que hoy por hoy están dominando el deporte en Europa, por lo que las expectativas de ver al cuadro luso han crecido y su debut vs. República del Congo ha emocionado a todos sus seguidores.

¿Cuál es el horario para ver el partido de Portugal vs. República del Congo?

Si no te quieres perder este partido del Grupo K que se llevará a cabo desde Houston, es importante que sepas que iniciará a las 11:00 am (horario del centro de México), por lo que estamos a poco de presenciar el debut de “El Bicho” y esta edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ que probablemente será la última del jugador de 41 años.

Si bien, este torneo nos ha dado momentos sorpresivos en estos primeros días, todo podría pasar y en una de esas, la Selección de Portugal con jugadores como Rubén Dias, Joao Cancelo, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Joao Neves, Gonçalo Ramos podrían dar la sorpresa.

Por otro lado, el combinado de República del Congo se ha caracterizado por su presencia en las mejores ligas del mundo, predominando la inglesa, francesa y española, quienes no la pondrán nada fácil.

¿Es Cristiano Ronaldo el futbolista más influyente del mundo?

Si bien, hemos visto a “CR7” en lo más alto del deporte durante los últimos años, justamente este trofeo a nivel de selecciones se le ha negado, por lo que verle levantar la Copa del Mundo sería algo que millones de seguidores quisieran ver.

Conforme ha pasado el tiempo, Cristiano ha ganado una gran cantidad de seguidores, pues su manera de jugar fútbol, su estilo y personalidad le han convertido en una de las personas más famosas del mundo.

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