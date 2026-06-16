Link libre y GRATIS para ver HOY martes 16 de junio, juegos del Mundial 2026, incluido el de Lionel Messi y Argentina

Llegó el momento de disfrutar uno de los partidos más esperados de esta primera ronda, el debut de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Lo mejor de todo es que podrás seguir el encuentro sin importar dónde te encuentres y lo mejor, completamente gratis a través del sitio web de Azteca 7 dando clic aquí. Recuerda, no te puedes perder ni un solo detalle de este partido, pues Lionel Messi y su equipo están listos para darlo todo.

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¿A qué hora juega Argentina vs. Argelia hoy?

El encuentro entre Argentina y Argelia se disputará hoy martes 16 de junio de 2026, a las 7:00 PM, tiempo del centro de México. Ambas selecciones forman parte del Grupo J en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Cabe mencionar que el equipo albiceleste es uno de los favoritos para conquistar este torneo gracias a las grandes figuras que lo conforman. Sin embargo, Argelia buscará sorprender al mundo con una fuerte defensa y el enorme compromiso que tiene con su afición.

¿Dónde ver GRATIS Argentina vs Argelia EN VIVO?

Si quieres seguir el partido completamente gratis, podrás hacerlo a través de las pantallas de Azteca 7 o en el sitio web oficial de Azteca 7. Lo mejor de todo es que este enfrentamiento contará con el análisis y los comentarios de Christian Martinoli, Luis García y el exjugador argentino Jorge Valdano.

¿Qué se espera del partido Argentina vs. Argelia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Este probablemente sea uno de los partidos más comentados de este arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues Lionel Messi hará su debut en el torneo. El astro argentino podría estar ante su última participación antes de su retiro definitivo, por lo que millones de aficionados no querrán perderse ni un solo detalle de su paso por esta Copa Mundial de la FIFA 2026™.