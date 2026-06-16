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Hora EXACTA de la transmisión de Argentina vs. Argelia para ver desde Estados Unidos el partido del Mundial 2026

Argentina debuta ante Argelia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. No te pierdas del tan esperado debut de las selecciones. Esta es la hora exacta de transmisión en Estados Unidos.

Argentina vs. Argelia
Argentina y Argelia harán su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 este martes | Crédito: Canva

Escrito por: Daniela Arvizu

¡Que se sienta la fiebre mundialista! Este martes, 16 de junio, la Albiceleste debuta ante los Zorros del Desierto en uno de los duelos más esperados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El Argentina vs. Argelia de la Fase de Grupos se llevará a cabo en el Kansas City Stadium en Estados Unidos y aquí te compartimos la hora exacta de transmisión para que no te pierdas ni un sólo momento del encuentro.

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Argentina vs. Argelia: hora EXACTA de transmisión en Estados Unidos

El partido entre Argentina y Argelia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo la noche de este martes, en punto de las 8:00 p.m. (hora local de Kansas City). Debido a los diferentes husos horarios que existen en la Unión Americana, a continuación te compartimos la hora exacta de transmisión para cada estado en USA:

  • Hora del Pacífico (PT): 6:00 p.m
  • Hora de la Montaña (MT): 7:00 p.m.
  • Hora del Centro (CT): 8:00 p.m.
  • Hora del Este (ET): 9:00 p.m.

Si no sabes con exactitud a qué zona horaria perteneces, no te preocupes. A continuación te compartimos un mapa con los diversos husos horarios en el país. Sólo identifica el estado en el que residas y el mapa te señalará bajo qué huso horario estás: PT, MT, CT y ET.

Mapa de husos horarios en Estados Unidos
Conoce tu huso horario con este mapa | Crédito: GIS Geography

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Qué esperar del Argentina vs. Argelia esta noche?

El partido de esta noche es uno de los más esperados, ya que se trata del debut de Lionel Messi en la Copa Mundial de la FIFA 2026™; por lo que se espera un encuentro lleno emoción, ya que se trata del posible último baile del astro argentino.

Cabe mencionar que ambas selecciones llegan con victorias acumuladas al torneo. Por su lado, la Albiceleste hará su debut tras haberse impuesto ante Honduras e Islandia, previo a la gran fiesta del fútbol; mientras que Argelia hizo lo propio ante Bolivia.

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