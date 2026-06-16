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Azteca 7 transmitirá el partido de Argentina vs. Argelia, del Mundial 2026, fecha y hora exacta para verlo desde México

¡No te pierdas el debut de Lionel Messi y la Selección de Argentina vs. Argelia en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™!

Partido de Argentina vs. Argelia en el Mundial 2026
|MexSport

Escrito por: André Gutiérrez

La intensidad y la pasión por el fútbol parecen crecer cada día gracias a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que estamos viviendo y es que este torneo está eclipsando al mundo entero y no era para menos, pues al compartir la sede México, Estados Unidos y Canadá ha hecho que los reflectores estén constantemente en esta parte del continente, donde poco a poco hemos visto las posibilidades que hay de que algunas potencias jueguen en nuestro país.

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Si bien, aún no hemos sido testigos de todos los partidos de la primera jornada de la Fase de Grupos, algunos grupos ya comienzan a tomar forma y es que en este torneo todo es de suma importancia, desde los puntos sumados, goles recibidos y hasta las tarjetas recibidas y a horas del debut de la vigente campeona Selección de Argentina liderada por Lionel Messi, las expectativas crecen al ser su último torneo de este tipo y para buenas noticias, podrás seguir el partido de manera gratuita a través de nuestra señal.

¿En dónde ver el partido de Argentina vs Argelia del Mundial 2026?

Si tú al igual que nosotros no te quieres perder el partido de la Selección Argentina donde hará su debut vs Argelia como parte de los enfrentamientos del grupo J, te invitamos a sintonizar Azteca 7, donde podrás vivir hasta donde te encuentres lo mejor de este torneo de fútbol.

Este partido de fútbol como parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ podría tener un gran peso, pues vale la pena recordar que en la edición pasada, Argentina perdió su primer partido y el resto es historia, pues “la Escaloneta” logró remar contra todo y llegó a la final para vencer en penales a Francia.

¿Cuál es el horario del partido de Argentina vs Argelia?

Azteca 7 transmitirá de manera gratis el partido de Argentina vs Argelia en punto de las 6:45 pm, por lo que podrás seguir sin ningún problema de las épicas narraciones de Christian Martinoli, Luis García, Zague, Warrior, David Medrano y Jorge Campos, las figuras que partido a partido te llevan lo mejor de cada encuentro.

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