Hora EXACTA de inicio de la transmisión de Inglaterra vs. Ghana, partido del Mundial 2026, para ver desde Estados Unidos

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue con los últimos enfrentamientos de Fase de Grupos. Este martes, 23 de junio, es el Inglaterra vs. Ghana por el liderazgo del Grupo L. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Boston, en Massachusetts, Estados Unidos. Aquí te compartimos la hora exacta de transmisión en cada región del país de las Barras y las Estrellas para que no te pierdas ni un solo momento del partido.

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Inglaterra vs Ghana: hora EXACTA de transmisión en Estados Unidos

El Estadio Boston está listo para recibir el duelo entre Inglaterra vs. Ghana. El balón comenzará a rodar en punto de las 4:00 p.m. (hora local). No obstante, debido a los diferentes husos horarios en Estados Unidos, la hora de transmisión puede variar en los distintos estados del país. A continuación, te compartimos la hora exacta de inicio para cada huso horario en el país.



Hora del Pacífico (PT): 1:00 p.m.

1:00 p.m. Hora de la Montaña (MT): 2:00 p.m.

2:00 p.m. Hora del Centro (CT): 3:00 p.m.

3:00 p.m. Hora del Este (ET): 4:00 p.m.

Si desconoces a qué zona horaria perteneces, aquí te compartimos un mapa con los diversos husos horarios en la Unión Americana. Sólo tienes que identificar el estado en el que resides y así sabrás bajo qué huso horario estás:

Conoce tu huso horario con este mapa | Crédito: GIS Geography

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Qué esperar del Inglaterra vs Ghana de HOY, 23 de junio?

El partido de esta tarde es crucial para el liderazgo del Grupo L, pues, tanto Inglaterra como Ghana cuentan con tres puntos. Por su lado, la escuadra de Los Tres Leones se hizo de los tres puntos tras vencer a Croacia en su debut en el torneo. Si bien los ingleses arrancaron el encuentro con el marcador en su contra, rápidamente lo igualaron y le dieron la vuelta, terminando con un 4-2; mientras que el equipo de Las Estrellas Negras hizo lo propio tras anotar un gol contra Panamá al último minuto.

Ahora, ambas escuadras se enfrentan por el liderazgo de grupo. Si bien la balanza se inclina hacia una victoria clara por parte de los ingleses, no hay que dar todo por sentado, pues esta justa veraniega no ha hecho más que darnos sorpresas…