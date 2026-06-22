⁠Hora EXACTA de transmisión de Portugal vs. Uzbekistán, para ver el partido del Mundial 2026 en Estados Unidos

En solo algunas horas, Portugal se enfrentará contra Uzbekistán, selecciones que protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️. Si te preguntas cómo poder seguir el encuentro desde los Estados Unidos y México, aquí te contamos todo lo que debes saber.

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¿A qué hora puedes ver el partido entre Portugal y Uzbekistán desde los Estados Unidos?

Los aficionados en Estados Unidos que buscan conocer la hora exacta de transmisión del partido entre la Selección de Uzbekistán y Portugal podrán disfrutar del encuentro en punto de las 12:00 horas (hora local de Houston CT). Toma en cuenta que el partido se llevará a cabo el día de mañana y corresponderá a la jornada 2 del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026.



Fecha: El encuentro se llevará a cabo el 23 de junio del 2026

Hora: En Estados Unidos, el encuentro se llevará a cabo en punto de las 12:00 horas (tiempo local de Houston CT). Mientras que en México el horario de transmisión será en punto de las 11 am (tiempo del centro de México).

Estadio: El encuentro contará con el estadio Estadio Houston / NRG Stadium en Houston, Texas, Estados Unidos.

Es importante que tomes en cuenta los distintos husos horarios para que puedas seguir toda la transmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

¿Cuándo es el próximo encuentro de México dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, México tendrá su próximo encuentro en contra de República Checa (Chequia). El encuentro se tiene programado para el próximo 24 de junio del 2026, y en México los seguidores de Selección Nacional podrán seguir el encuentro GRATIS por Azteca 7Azteca 7.