⁠Llega a México Michel Lumumba Vea, una de las personalidades MÁS esperadas del Mundial 2026

El fútbol tiene muchas historias que también llegan a todo el mundo y no solo por lo que sucede dentro del campo de juego, sino por esa sensación de fanatismo que se contagia dentro de todos los espectadores y uno de los más populares de este año es el congoleño Lumumba Vea, cuyo verdadero nombre es Michel Nkuka Mboladinga, quien se ha ganado el apodo del “hincha estatua”.

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Desde hace varios meses, Lumumba Vea se ha dedicado a apoyar incondicionalmente a su selección de una manera nunca antes vista y tras varios problemas en su viaje, por fin ha llegado a Guadalajara para alentar a su selección.

¿Quién es Lumumba Vea?

Este aficionado le ha dado la vuelta al mundo al mantenerse inmóvil por los 90 minutos (o más) que duran los partidos de la República Democrática del Congo, donde además hace un gran homenaje a una figura de su país.

La caracterización de Lumumba Vea consiste en vestir de traje y corbata al estilo de los años 60’s e imitar la estatua de Patrice Lumumba en Kinshasa, uno de los líderes más representativos del Congo quien fue parte clave en su independencia, aunque este fue asesinado en 1961.

Nkuka ha explicado que realiza esta pose durante los partidos como muestra de patriotismo, dignidad y soberanía y se ha hecho viral pues en algunos partidos de fútbol la afición celebra efusivamente y este no ha “roto” con el personaje.

Lumumba Vea llega a México

La travesía de Lumumba Vea en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ no ha sido nada sencilla, pues se enfrentó a una serie de restricciones migratorias en República del Congo debido al brote de ébola que hay actualmente, además de algunos retrasos burocráticos, aunque este finalmente se encuentra en México para apoyar a su selección en tierras tapatías.

¿Cuándo juega República del Congo en México?

El partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se estará llevando a cabo en el Estadio Guadalajara de México este sábado 27 de junio será entre la República del Congo vs. Uzbekistán, mismo que definirá el futuro del Grupo F.

