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¿Quién es la novia de Erling Haaland? La discreta historia de amor detrás de la estrella de Noruega

Mientras Erling Haaland brilla en las canchas, una joven noruega se ha convertido en una de las personas más importantes de su vida.

Isabel Haugseng Johansen: La mujer que conquistó el corazón de Erling Haaland
Isabel Haugseng Johansen: La mujer que conquistó el corazón de Erling Haaland|erling - Erling Braut Haaland

Escrito por: Hugo Pantoja

Una de las curiosidades que invade a los fans de Erling Haaland es Isabel Haugseng Johansen, la persona más cercana al delantero noruego, quien, a pesar de mantenerse bajo un perfil discreto, lejos de los reflectores, genera interés entre los aficionados de futbol. Por ello ahora te contaremos quién es Isabel Haugseng.

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¿Quién es Isabel Haugseng Johansen, la discreta pareja del delantero Erling Haaland?

De acuerdo a lo que se ha dado a conocer, Isabel Haugseng Johansen es una exjugadora de futbol originaria de Bryne, Noruega, quien ha preferido mantenerse lejos de la exposición mediática, llevando una vida discreta fuera de los reflectores. Isabel cuenta con gran experiencia dentro del futbol, lo que le ha permitido complementarse dentro de la carrera deportiva de Haaland, convirtiéndose en uno de sus principales apoyos tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

¿Cómo es la vida en pareja de Erling Haaland e Isabel Haugseng Johansen?

Hasta el momento se puede señalar que la relación entre Erling Haaland e Isabel Haugseng Johansen comenzó mucho antes de que el futbolista alcanzara la fama internacional, pues se ha revelado que la pareja se conoció en la infancia mientras compartían su pasión por el futbol y el deporte. Con el paso de los años, su amistad evolucionó hasta convertirse en una relación sentimental caracterizada por la privacidad, la estabilidad y el apoyo mutuo.

Erling Haaland y su paso por el futbol profecional

Hoy en día, Erling Haaland es considerado como uno de los delanteros más formidables de su generación, quien comenzó su carrera profesional en el Bryne FK, para dar el salto al Molde FK, donde empezó a llamar la atención por su capacidad goleadora, para lograr consolidar su prestigio internacional con el Borussia Dortmund en Alemania. Su llegada al Manchester City le permitió conquistar importantes títulos hasta llegar a ser el principal referente de la selección de Noruega en todo el mundo.

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