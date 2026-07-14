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Lamine Yamal presume collar de ORO previo al España vs. Francia del Mundial 2026; ¿cuánto cuesta la pieza y por qué causó tanto revuelo?

Previo al Francia vs. España por un pase a la final de la Copa del Mundo 2026™, Lamine Yamal acaparó reflectores tras aparecer con un LUJOSO collar de ORO. Aquí los detalles.

Lamine Yamal presume collar de ORO previo al España vs. Francia del Mundial 2026
¡Miles de euros! Lamine Yamal SORPRENDE con ostentoso collar de ORO | Crédito: Getty Images

Escrito por: Daniela Arvizu

Este martes, 14 de julio, Francia y España se juegan el primer pase a la GRAN FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Previo al duelo a muerte súbita, la estrella del cuadro español, Lamine Yamal, acaparó titulares por aparecer con un ostentoso collar de ORO. Aquí te compartimos TODOS los detalles sobre esta LUJOSA pieza.

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Así es el LUJOSO collar de ORO de Lamine Yamal que causó revuelo

Según confesó el mismo Lamine, esta ostentosa pieza se trata de un autoregalo por su cumpleaños número 19, lo que rápidamente causó revuelo en redes sociales. “Un regalo no ha sido porque lo he pagado yo, uno de mi parte. No he recibido muchos regalos de momento, tengo que ver a mi familia. Yo me regalaría una victoria mañana y poder ir a Nueva York”, reveló el jugador previo al tan esperado partido.

De acuerdo con medios españoles, este lujoso collar se trata de una pieza única y personalizada, con cuatro niveles integrados en forma de cascada, confeccionada sobre oro rosa macizo de entre 14 y 18 quilates.

Lamine Yamal presume collar de ORO previo al España vs. Francia del Mundial 2026
¡Miles de euros! Lamine Yamal SORPRENDE con ostentoso collar de ORO | Crédito: Getty Images

¿Cuánto cuesta el collar viral de Lamine Yamal?

Si bien su precio no ha sido oficialmente confirmado, una pieza de alta gama con las características mencionadas podría oscilar entre los 25,000 y 30,000 euros, lo que equivale a un aproximado de medio millón de pesos mexicanos.

¿Cuánto dinero tiene Lamine Yamal?

Con tan sólo 19 años de edad, la fortuna de Lamine Yamal asciende a los 15 millones de euros, según Celebrity Net Worth, sitio web especializado en finanzas de celebridades. Gran parte de su fortuna proviene de su salario en el FC Barcelona, así como lucrativos contratos comerciales; por lo que este regalito de cumpleaños representa tan sólo una pequeñísima parte de lo que vale su patrimonio.

¿Cuándo es la GRAN FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El equipo que resulte vencedor ganará un lugar en la GRAN FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se jugará el domingo, 19 de julio, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Este último gran duelo contará con un show de medio tiempo a cargo de Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy y Chris Martin de Coldplay. Curiosamente, la novia de Yamal le pidió llegar a la FINAL para poder presenciar el espectáculo del intérprete de "Baby".

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