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¿Por su culpa perdió Francia? Captan a Timothée Chalamet en semifinal de Mundial 2026

Uno de los actores más conocidos de la industria del cine se dió cita en uno de los partidos más esperados de la Copa del Mundo.

España vs Francia Filtran imágenes de Timothée Chalamet en semifinal de Mundial 2026.jpg
Timothée Chalamet en semifinal de Mundial 2026|Crédito: Getty Images

Escrito por: Yulissa Jacinto

Este martes 14 de junio se llevó a cabo un partido de semifinal de la Copa del Mundo el cual fue entre España y Francia donde el marcador quedó 2-0 favor de la selección española. Sin embargo, los reflectores no solo se centraron en los futbolistas que integraron cada equipo sino que también se concentraron en estrellas del espectáculo que asistieron al duelo deportivo en el Estadio de Dallas, en Estados Unidos; uno de los tres países sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, como fue el caso de Timothée Chalamet, el destacado actor que cuenta con la doble nacionalidad estadounidense y francesa.

España vs Francia: Timothée Chalamet presente en el partido de semifinal del Mundial 2026

El destacado actor, quien ha participado en cintas como Dune, Call Me By Your Name, Wonka, Marty Supreme, Little Women, Lady Bird, Interestelar y quien también ha sido nominado los Premios Oscar en tres ocasiones distintas (2018,2025, y 2026) asistió al partido de semifinal de la Copa del Mundo entre España vs Francia. En algunos videos que se han filtrado en redes sociales como TikTok se puede ver al actor con personalidades como David Beckhan y Romeo Beckham. En los clips se le ha podido ver disfrutando del encuentro entre ambas escuadras dentro de la cancha. Sin embargo, a pesar de que algunos usuarios han mostrado felicidad y entusiasmo por la aparición del joven actor en el mundial 2026, algunos otros han señalado que la presencia de Chalamet fue negativa pues incluso un usuario en redes expresó que su presencia “saló” a la selección de Francia pues comentarios como “Ya sabemos porque perdieron”, “Les echo la sal”, o “Salo a los franceses” son algunos de los que inundan las redes.

A pesar de que dichos señalamientos no se basan en un argumento preciso y son parte de especulaciones; ya se han hecho virales en redes; así como la presencia del actor en uno de los partidos más decisivos de la Copa del Mundo. Al momento el Timothée Chalamet no se ha pronunciado sobre la situación y tampoco ha publicado contenido dentro del estadio.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cómo ver el partido Inglaterra vs Argentina gratis y en vivo?

El siguiente partido que forma parte de la semifinal de la Copa del Mundo es el que se llevará a cabo el próximo miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta, en Estados Unidos. Esta justa deportiva la podrás disfrutar de manera gratis y completamente en vivo a través de la señal televisiva de Azteca 7; o bien, si prefieres el streaming a través del sitio web; solo deberás DAR CLICK AQUÍ y listo. La transmisión comenzará en punto de las 12: 40 pm, tiempo del centro de la Ciudad de México por lo que te recomendamos conectarte a tiempo para no perderte ningún detalle.

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