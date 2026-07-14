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Qué significa y qué castigo conlleva recibir una tarjeta amarilla o roja en el Mundial 2026

Las tarjetas pueden cambiar el rumbo de un partido. Conoce qué significa cada una y las sanciones que contempla el reglamento del Mundial 2026.

Qué significa y qué castigo conlleva recibir una tarjeta amarilla o roja en el Mundial 2026
Qué significa y qué castigo conlleva recibir una tarjeta amarilla o roja en el Mundial 2026|Canva-Pexels-Guetty

Escrito por: Hugo Pantoja

Durante la recta final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ya se encuentra a la vuelta de la esquina y, si aún tienes algunas dudas sobre el deporte más visto del mundo, aquí te contamos qué son las tarjetas rojas, qué sanciones conllevan y la historia de este recurso indispensable para los juegos oficiales.

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¿Qué son y para qué sirven las tarjetas rojas y amarillas dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Dentro de los encuentros de futbol formal, las tarjetas rojas y amarillas son una de las principales herramientas disciplinarias del deporte, las cuales pueden influir directamente en el desarrollo de un partido.

Dentro de un encuentro de futbol, la tarjeta amarilla funciona como una advertencia o amonestación disciplinaria por determinadas infracciones tales como:

  • Retardar el juego
  • Simular caídas
  • Protestar decisiones
  • No respetar la distancia en tiros libres
  • Ingresar al campo sin autorización
  • Entre otras

En el caso de las tarjetas rojas, esta se presenta como la sanción definitiva, la cual deriva en la expulsión inmediata del terreno de juego debido a faltas graves como:

  • Conducta violenta
  • Escupir
  • Morder
  • Impedir un gol con la mano de forma ilegalr
  • Recibir dos tarjetas amarillas en un mismo encuentro.
  • Entre otras

En conclusión, las tarjetas rojas y amarillas sirven como un código visual universal para que el árbitro sancione todas las conductas y se mantenga el orden dentro del campo de juego.

¿Cómo nacen las tarjetas rojas y las tarjetas amarillas?

De acuerdo con la historia oficial, las tarjetas rojas y amarillas nacieron de la mente del árbitro inglés Ken Aston, inspirado en las clásicas luces de un semáforo, en donde el color amarillo representa advertencia o precaución y el rojo, alto total, ocupando este código visual para solucionar las barreras de idioma durante el Mundial de México 1970.

Previo a este torneo, las sanciones se comunicaban de manera verbal, lo que generaba diversas confusiones, como lo ocurrido durante el Mundial de Inglaterra 1966. Durante un tenso partido entre Argentina e Inglaterra, el jugador argentino Antonio Rattín fue expulsado, pero el árbitro no hablaba español y el jugador se quedó en la cancha por varios minutos sin entender la sanción.

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