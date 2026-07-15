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¿Quién es el hermano de Lamine Yamal, que apoya a la Selección de España a días de jugar la Final del Mundial 2026?

No solo Lamine Yamal la está rompiendo en este Mundial 2026, sino que también su pequeño hermano con momentos VIRALES.

Lamine Yamal y Kenye, su hermano menor
|Imagen tomada del Instagram de Lamine Yamal (@lamineyamal)

Escrito por: André Gutiérrez

Esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos ha dejado muchos grandes momentos y aunque aún no ha terminado, únicamente nos quedan tres partidos de este torneo que ha eclipsado al mundo entero y una de las personalidades que ha logrado conquistar al mundo es Keyne, el hermano menor de Lamine Yamal.

Probablemente ya conocías el nombre de Lamine, pues el delantero español que esta tarde se ganó el boleto a su primera final de una Copa del Mundo ha sido tendencia desde al menos hace tres años, cuando deslumbró al mundo en el FC Barcelona y que definitivamente tiene un fan #1, pues en cada ocasión que puede, es acompañado por su familia y su hermano menor.

¿Quién es el hermano de Lamine Yamal?

Para conocer a Keyne, es importante mencionar el estrellato de Lamine Yamal, pues el joven de 18 años debutó cuando tenía 15 años, lo que fue todo un escándalo, pero mayor ruido hizo con sus increíbles jugadas, por lo que al ser tan joven, es constantemente acompañado por su familia.

Aquí es donde entra Keyne, el pequeño hermano de Lamine de 3 años (con quien únicamente comparte madre), y que desde hace un par de temporadas se le ha visto muy emocionado siguiendo a su hermano en cada partido e incluso ha logrado de hacer de amigos futbolistas, pues tras los encuentros es común verle junto a estos jugando.

@aztecadeportes El hermano de Lamine Yamal lo festejó con TODO 😎 #ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #ElMundialXAzteca #YoLoVeoXAzteca #España #LamineYamal #Yamal ♬ sonido original - AztecaDeportes

Durante este Mundial 2026 Keyne se ha robado el corazón de la afición tras sus reacciones espontáneas y carismáticas a la hora de apoyar a su hermano y a la Selección de España sin dimensionar todo lo que se ha jugado.

¿Qué ha dicho Lamine Yamal sobre su hermano luego de que se hiciera viral?

El furor del pequeño no es sorpresa, pues incluso Lamine es consciente de lo que ha conseguido su hermano, donde antes de esta semifinal ante Francia aseguró lo siguiente:

"No se da cuenta. Cuando le enfoca la cámara hace tonterías. Estoy orgulloso de él y de grande se verá y será feliz de lo que hace. Me gusta que la gente le tenga cariño", dejando ver la autencidad y personalidad del pequeño y como amor de hermanos y tomando en cuenta que el delantero sensación también es muy joven, es común verles jugar, por lo que aseguró que ha quedado para cortarle el pelo.

@hxprodz.2 Keyne MVP of the World Cup 🤩🇪🇸 || Keyne Vibes🕺🏽🪩 #spainvsbelgium #keyneyamal #lamineyamal #keynebelgium #doyoumind ♬ original sound - 𝙝𝙭 𝙥𝙧𝙤𝙙𝙯²

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