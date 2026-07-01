Los mejores MEMES tras la confirmación del enfrentamiento entre México vs. Inglaterra, en octavos de final del Mundial 2026
México vs. Inglaterra ya es una realidad, ambos equipos jugarán en octavos de final y las redes sociales no perdonaron el momento y sacaron los mejores memes para la ocasión.
¡Es oficial! Ya tenemos definido el partido de la selección nacional de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y sí lo que muchos temían se volvió realidad: México vs. Inglaterra se verán cara a cara este domingo 05 de julio, y entre las reacciones más divertidas claramente no pudieron hacer falta los MEMES que se convirtieron rápidamente en uno de los medios para expresarse con esta noticia.
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Memes de la noticia del enfrentamiento de México vs. Inglaterra
Entre reacciones que van desde la valentía ocasionada a partir del increíble desempeño de México en la justa veraniega, hasta otras reacciones temiendo el próximo partido sabiendo que el rival es uno de los más fuertes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, aquí te dejamos los mejores memes hasta el momento:
México llegando mamadísimo al partido contra Inglaterra en octavos: pic.twitter.com/ajGQNBp47O— Pelicomic (@Peli_Comic) July 1, 2026
PINCHE PARTIDAZO QUE SE VIENE JAJAJAJAJAJA— Rhevolver (@Rhevolver) July 1, 2026
VAMOOOOOOOSSSSS 🇲🇽 https://t.co/zFWSb8RMAA pic.twitter.com/qRyyNc6yvG
México vs. Inglaterra pic.twitter.com/PNxaOwpNQh— FILTER México (@FILTERMexico) July 1, 2026
ACÁ LOS ESPERAMOS EN MÉXICO INGLATERRApic.twitter.com/gXv29eyFBE— val VIÓ A BTS ᵕ̈ 🇲🇽 (@thrstyoon) July 1, 2026
nos vemos el domingo 5 de julio— salvatore brothers (@nextokidr4uhl) July 1, 2026
MÉXICO VS INGLATERRA pic.twitter.com/Hy3YpUR0lF
Próximamente:— The 1975 México (@The1975Mex_) July 1, 2026
The 1975 🏴 VS Zoé 🇲🇽 pic.twitter.com/wa5r5LkmaA
PRÓXIMO DOMINGO— annet28 ×͜× ໑̣ 🪩 (@annetlpz_28) July 1, 2026
JUAN GABRIEL VS HARRY STYLES pic.twitter.com/6YVP7Khmba
Si mañana gana Inglaterra se viene:— Cristy ୭̥🪩💙 (@Crismtz_ahft) July 1, 2026
CD9 🇲🇽 VS 1D 🏴 pic.twitter.com/z9g5D6rUF8
¿Cuándo y a qué hora es el juego de México vs. Inglaterra?
El juego de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre México vs. Inglaterra se llevará a cabo este domingo 05 de julio, a las 5:30 p.m. y sí será transmitido por tv abierta a través de Azteca 7. Pero si no tienes acceso a la televisión no te preocupes, porque también podrás verlo a través de nuestra página en vivo, y por supuesto en la app TV Azteca En Vivo.
¿Cómo le ha ido a México previo al partido contra Inglaterra?
México ha sorprendido a TODOS los aficionados por el increíble desempeño que han tenido en cada uno de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y ha sido la única selección que no ha recibido goles durante toda la justa. Sus partidos anteriores quedaron de la siguiente manera, marcando su paso como líder del Grupo A y eliminando después a Ecuador en 16avos:
- México vs. Sudáfrica: 2 - 0
- México vs. Corea del Sur: 1 - 0
- México vs. República Checa: 3 - 0
- México vs. Ecuador: 2 - 0