LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp _0000__0040_AUSTRALIA.webp _0000__0040_BOSNIA.webp _0000__0040_CHEQUIA.webp _0000__0040_CONGO.webp _0000__0040_IRAK.webp 0000__0040_SENEGAL.webp 0000__0040_SUECIA.webp 0000__0040_TURQUIA.webp

Link LIBRE y GRATIS para ver partidos del Mundial 2026, hoy martes 23 de junio, por Azteca 7

Esta es la información que debes conocer sobre partidos gratis que Azteca 7 transmitirá hoy, martes 23 de junio, como parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

link gratis partidos mundial 2026 azteca 7
|Crédito: Getty Images

Ya estamos entrados en la última semana dedicada a la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que nos mantiene al filo del asiento. Este martes 23 de junio podrás disfrutar un emocionante partido totalmente gratis, transmitido por Azteca 7. Se trata del encuentro entre Colombia vs. República del Congo, miembros del Grupo K, que se llevará a cabo en el Estadio de Guadalajara.

Este es el link donde puedes ver el juego sin costo, con Azteca 7.

Cabe recordar que por la señal de Azteca 7 y sus plataformas digitales se van a transmitir de manera completamente gratuita 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este martes hay un imperdible: ¿tocará ver otra celebración masiva de la afición colombiana o la afición de la República del Congo nos sorprenderá?

Dónde ver gratis partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, hoy 23 de junio

Además del link que ya te compartimos anteriormente, puedes ver el partido de Colombia vs. República del Congo en tu televisión, por la señal de Azteca 7. También lo encontrarás disponible en Azteca Deportes y a través de la app TV Azteca En Vivo. La transmisión comenzará en punto de las 7:40 P.M. y se espera que el silbatazo inicial se dé a las 8:00 P.M., hora de México.

Recuerda que mañana, miércoles 24 de junio, podrás disfrutar totalmente gratis el esperadísimo encuentro entre México vs. Chequia.

Lo que debes saber antes del encuentro de Colombia vs. República del Congo

Este será el segundo partido que ambas selecciones jueguen como parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Colombia tuvo su juego inicial el miércoles 17 de junio y venció a Uzbekistán por 3-1; su afición prácticamente se apoderó de la Ciudad de México tras el partido. Mientras tanto, ese mismo día República del Congo empató 1-1 con Portugal, en el Estadio de Houston (Estados Unidos).

Después del encuentro de este 23 de junio, Colombia se enfrentará a Portugal el sábado 27 de junio y ese mismo día República del Congo jugará contra Uzbekistán.

Iker Casillas CAMPEÓN DEL MUNDO debutará en Los Protagonistas de TV Azteca

Lo Más Recientes

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo