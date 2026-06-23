Link LIBRE y GRATIS para ver partidos del Mundial 2026, hoy martes 23 de junio, por Azteca 7

Ya estamos entrados en la última semana dedicada a la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que nos mantiene al filo del asiento. Este martes 23 de junio podrás disfrutar un emocionante partido totalmente gratis, transmitido por Azteca 7. Se trata del encuentro entre Colombia vs. República del Congo, miembros del Grupo K, que se llevará a cabo en el Estadio de Guadalajara.

Este es el link donde puedes ver el juego sin costo, con Azteca 7.

Cabe recordar que por la señal de Azteca 7 y sus plataformas digitales se van a transmitir de manera completamente gratuita 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este martes hay un imperdible: ¿tocará ver otra celebración masiva de la afición colombiana o la afición de la República del Congo nos sorprenderá?

Dónde ver gratis partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, hoy 23 de junio

Además del link que ya te compartimos anteriormente, puedes ver el partido de Colombia vs. República del Congo en tu televisión, por la señal de Azteca 7. También lo encontrarás disponible en Azteca Deportes y a través de la app TV Azteca En Vivo. La transmisión comenzará en punto de las 7:40 P.M. y se espera que el silbatazo inicial se dé a las 8:00 P.M., hora de México.

Recuerda que mañana, miércoles 24 de junio, podrás disfrutar totalmente gratis el esperadísimo encuentro entre México vs. Chequia.

Lo que debes saber antes del encuentro de Colombia vs. República del Congo

Este será el segundo partido que ambas selecciones jueguen como parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Colombia tuvo su juego inicial el miércoles 17 de junio y venció a Uzbekistán por 3-1; su afición prácticamente se apoderó de la Ciudad de México tras el partido. Mientras tanto, ese mismo día República del Congo empató 1-1 con Portugal, en el Estadio de Houston (Estados Unidos).

Después del encuentro de este 23 de junio, Colombia se enfrentará a Portugal el sábado 27 de junio y ese mismo día República del Congo jugará contra Uzbekistán.