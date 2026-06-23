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Hora EXACTA de inicio del partido del Mundial 2026 entre Colombia vs. República del Congo, para verlo desde Colombia y el resto de América Latina

Un nuevo día, una nueva oportunidad para que la selección de Colombia siga demostrando de qué están hechos frente a RD Congo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Colombia vs. República del Congo horario para ver en Colombia, Argentina, Perú, Chile y países de América Latina Mundial 2026
|antpkr/Getty Images Pro/vía Canva

Escrito por: Matías Mena

Las selecciones de Colombia y República Democrática del Congo tienen una oportunidad más para demostrar de qué están hechos este martes 23 de junio de 2026. Hoy el Grupo K podría definir su primer y segundo lugar en el Estadio de Guadalajara, en México. Dependiendo de tu ubicación en América Latina, podrá disfrutarse a diferentes horas gracias a los husos horarios en los distintos países, y aquí te dejamos todo lo que debes saber de este partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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¿A qué hora se jugará el partido Colombia vs. RD Congo en Guadalajara?

El esperado encuentro entre Colombia y RD Congo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo en el Estadio de Guadalajara en Guadalajara, México, y si tú te encuentras en algún país de Latinoamérica, te dejamos la hora exacta en la que podrás disfrutarlo:

  • Colombia, Perú y Ecuador: 9:00 pm
  • Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay: 11:00 pm
  • Venezuela y Bolivia: 10:00 pm
  • México: 8:00 pm

¿Qué se espera de Colombia en este partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Colombia sorprendió y emocionó al mundo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al posicionarse temporalmente en la primera posición de su grupo luego de su partido contra Uzbekistán. Si quiere recuperar la posición, la selección colombiana tendrá que concentrarse en ganar y anotar la mayor cantidad de goles contra la selección de República Democrática del Congo durante el partido de este martes.

¿Qué se espera de RD Congo en este partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El equipo de República del Congo sorprendió a millones de fanáticos del futbol luego de enfrentarse a Portugal en su primer partido al empatar 1 a 1. El equipo demostró ser un fuerte contendiente en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En esta segunda oportunidad, la selección de RD Congo no bajará la guardia y buscará superarse frente a su nuevo rival. Muchos esperan que, al haber empatado con uno de los equipos más fuertes, dé una dura batalla contra el equipo colombiano.

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¿Estás listo para vivir un día más en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

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