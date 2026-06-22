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Los partidos que Azteca 7 transmitirá del Mundial 2026 esta semana del lunes 22 al domingo 28 de junio

¡Conoce los partidos de fútbol que Azteca 7 traerá para ti esta semana imperdible!

Cristiano Ronaldo
|MexSport

Escrito por: André Gutiérrez

Sin duda alguna esta temporada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ hay un equipo que está goleando y es que Azteca 7 llevará hasta tu hogar una gran cantidad de partidos de manera complemente gratis con las figuras más destacadas de la televisión mexicana.

Te puede interesar: El link libre y GRATIS para ver partidos del Mundial 2026, esta semana del 22 al 27 de junio por Azteca 7

Sí hay un torneo que nadie se quiere perder es justamente este, donde a más de una semana de haber comenzado, ya hemos sido testigos de historia pura, misma que ha llegado hasta ti gracias al equipo en conjunto de Azteca Deportes.

¿Qué partidos transmitirá TV Azteca del Mundial 2026 gratis?

Como sabrás, TV Azteca transmitirá los mejores partidos de este torneo que está paralizando al mundo entero y no es para menos, pues día con día los partidos nos han dejado grandes momentos, por lo que esta semana podrás disfrutar de:

  • Lunes 22 de junio (6:00 pm)
    Noruega vs. Senegal
  • Martes 23 de junio (8:00 pm)
    Colombia vs. RD Congo
  • Miércoles 24 de junio (7:00 pm)
    Chequia vs. México
  • Jueves 25 de junio (2:00 pm)
    Ecuador vs. Alemania
  • Viernes 26 de junio (6:00 pm)
    Uruguay vs España
  • Sábado 27 de junio
    Panamá vs. Inglaterra (3:00 pm)
    Colombia vs. Portugal (5:30 pm)

Así que ahora lo sabes, para que puedas planear a la perfección tu semana futbolera y no te pierdas ningún detalle de lo que sucede dentro y fuera del campo con nuestros mejores comentaristas, analistas, conductores y figura del entretenimiento que te harán vivir una gran Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

¿En dónde ver los partidos del Mundial 2026?

Si quieres vivir la mejor experiencia de este deporte en el torneo más importante del año, te invitamos a seguir la transmisión a través de TV Azteca, el canal del mundial.

Además de poder verlo en televisión, también podrás seguirlo a través de nuestra app oficial de TV Azteca En Vivo y nuestro sitio oficial.

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