Los partidos que Azteca 7 transmitirá del Mundial 2026 esta semana del lunes 22 al domingo 28 de junio

Sin duda alguna esta temporada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ hay un equipo que está goleando y es que Azteca 7 llevará hasta tu hogar una gran cantidad de partidos de manera complemente gratis con las figuras más destacadas de la televisión mexicana.

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Sí hay un torneo que nadie se quiere perder es justamente este, donde a más de una semana de haber comenzado, ya hemos sido testigos de historia pura, misma que ha llegado hasta ti gracias al equipo en conjunto de Azteca Deportes.

¿Qué partidos transmitirá TV Azteca del Mundial 2026 gratis?

Como sabrás, TV Azteca transmitirá los mejores partidos de este torneo que está paralizando al mundo entero y no es para menos, pues día con día los partidos nos han dejado grandes momentos, por lo que esta semana podrás disfrutar de:



Lunes 22 de junio (6:00 pm)

Noruega vs. Senegal

Noruega vs. Senegal Martes 23 de junio (8:00 pm)

Colombia vs. RD Congo

Colombia vs. RD Congo Miércoles 24 de junio (7:00 pm)

Chequia vs. México

Chequia vs. México Jueves 25 de junio (2:00 pm)

Ecuador vs. Alemania

Ecuador vs. Alemania Viernes 26 de junio (6:00 pm)

Uruguay vs España

Uruguay vs España Sábado 27 de junio

Panamá vs. Inglaterra (3:00 pm)

Colombia vs. Portugal (5:30 pm)

Así que ahora lo sabes, para que puedas planear a la perfección tu semana futbolera y no te pierdas ningún detalle de lo que sucede dentro y fuera del campo con nuestros mejores comentaristas, analistas, conductores y figura del entretenimiento que te harán vivir una gran Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

¿En dónde ver los partidos del Mundial 2026?

Si quieres vivir la mejor experiencia de este deporte en el torneo más importante del año, te invitamos a seguir la transmisión a través de TV Azteca, el canal del mundial.

Además de poder verlo en televisión, también podrás seguirlo a través de nuestra app oficial de TV Azteca En Vivo y nuestro sitio oficial.