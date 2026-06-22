Azteca 7 transmitirá GRATIS el Colombia vs. República del Congo, fecha y hora para ver el partido del Mundial 2026 desde México

Dentro de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, uno de los duelos más esperados es el de Colombia y República del Congo. Y si te preguntas cómo, cuándo y por dónde poder ver el encuentro de manera gratuita, la respuesta fácil es por Azteca 7. Pero aquí te contamos todo lo que debes saber para no perderte nada de la contienda.

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¿Cómo, cuándo y dónde ver GRATIS el partido entre Colombia y República del Congo?

De acuerdo con lo que ha sido señalado por el calendario oficial de la FIFA, el encuentro entre la Selección de Colombia y la República Democrática del Congo corresponde a la segunda fase del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ .

Fecha: El encuentro entre la selección de Colombia y la República Democrática del Congo se llevará a cabo el próximo 23 de junio del 2026.

Estadio: El partido se llevará a cabo dentro del Estadio Guadalajara (Estadio Akron), México

Hora: El cronograma de la FIFA señala que el duelo iniciará en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que para el resto de los países el horario será de esta manera:



Colombia, Ecuador y Perú: 21:00

Chile, Venezuela y Estados Unidos (Este): 22:00

Argentina, Brasil y Uruguay: 23:00



¿Cuándo es el siguiente partido de México?

El siguiente encuentro de México dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo frente a República Checa. Y esto es lo que debes saber para no perderte nada del camino de la Selección Nacional dentro de la contienda deportiva más vista en todo el mundo:



Fecha: El encuentro entre México y República Checa está programado para el próximo 24 de junio del 2026.

Hora: Para los fans mexicanos, el encuentro podrás verlo en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Estadio: El encuentro se tiene planeado llevar a cabo dentro del Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca).

Recuerda que Azteca 7 transmitirá de manera gratuita 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y, si no te quieres perder nada de la contienda futbolera, sigue toda la transmisión por nuestras redes sociales y medios digitales.

