Hora EXACTA de la transmisión del partido de México vs. Corea del Sur, para ver desde México por Azteca 7

El día ha llegado: este jueves 18 de junio se llevará a cabo el encuentro entre México vs. Corea del Sur, como parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este es uno de los partidos que puedes disfrutar a través de Azteca 7, a continuación te decimos a qué hora debes sintonizar para verlo.

Ambos equipos forman parte del Grupo A, tendrán su segunda aparición en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y se enfrentarán en el Estadio de Guadalajara. Recordemos que en el día de la inauguración México venció a Sudáfrica por por 2-0, mientras Corea del Sur le ganó a Chequia con un resultado de 2-1.

A qué hora empieza el partido México vs. Corea del Sur de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, por Azteca 7

La transmisión del partido de México vs. Corea del Sur comenzará en punto de las 6:30 P.M. y se espera que el silbatazo se dé a las 7:00 P.M.

Podrás gozarlo con la mejor narración a través de la señal de Azteca 7 en tu televisión. También estará disponible en el sitio web oficial de Azteca 7, de Azteca Deportes y en la app TV Azteca En Vivo. No te puedes perder los comentarios expertos, los reportes desde el estadio y el contenido adicional para que llegues bien preparado al segundo partido de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Las redes se llenan de memes antes del partido de México vs. Corea del Sur

yo cuando juan gabriel le meta gol a bts pic.twitter.com/jXxz6Wm1zj — not jimin (@ikissjungkook) June 18, 2026

El ingenio mexicano no tiene límites y sabíamos que en las redes sociales habría muchísimos memes antes, durante y después del México vs. Corea del Sur. En las horas previas al partido fácilmente encuentras memes sobre la fusión que se está generando entre la cultura de ambos países, con elementos como la música, la gastronomía y la cultura pop.

México vs Corea del Sur pic.twitter.com/FdN3KYo8rx — Cap Briagowsky (@Briagowsky) June 18, 2026

También hay una gran cantidad de memes acerca de los momentos divertidos que la afición de ambos países ha vivido reunida en los últimos días, y cómo ahora son rivales.