5 diseños de tablas de posiciones para imprimir y seguir la Copa Mundial FIFA 2026™ desde casa

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya está en marcha y millones de aficionados siguen cada gol, empate y sorpresa desde cualquier lugar. Una de las formas más divertidas de vivir el torneo es con una tabla de posiciones impresa, donde podrás anotar resultados, puntos y clasificaciones conforme avanza la fase de grupos.

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Con cada tabla de posiciones impresa, hace que cada jornada del Mundial se vuelva más interactiva, ya sea para compartir momentos con la familia, competir en una quiniela o simplemente disfrutar del futbol, este sencillo recurso hará que vivas la Copa Mundial FIFA 2026™ con mayor emoción. Si buscas una opción práctica y creativa aquí te presentamos cinco diseños que puedes imprimir de forma libre y gratuita.

1.- Tabla clásica de grupos

El diseño más tradicional incluye espacio para los 12 grupos del Mundial, con columnas para partidos jugados, victorias, empates, derrotas, goles a favor, en contra y diferencia de goles y puntos.

2.-Tabla con colores del Mundial

Este formato incorpora detalles inspirados en la identidad visual del torneo con colores vibrantes y espacios amplios para escribir cada resultado sin perder claridad, este diseño es ideal para decorar la oficina, salón de clases o sala de juntas.

3.- Tabla minimalista en blanco y negro

Un diseño clásico que es ideal en no gastar demasiado en su impresión es el que es limpio con espacios visibles gracias a sus colores neutros, blanco y negro.

4.- Tabla tipo póster

A parte de su gran tamaño, este diseño de plantilla cuenta con casillas de mayor tamaño que ayudan a colocar marcadores, líderes de goleo o incluso pegar stickers.

5.- Tabla personalizada para niños

Incluye ilustraciones de balones, trofeos, banderas e incluso las mascotas que representan a las tres sedes mundialistas. Este diseño es ideal para que los más pequeños de la casa aprendan cómo funciona la fase de grupos mientras siguen los partidos del Mundial.