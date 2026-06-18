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Jugador de Corea del Sur dejó a su esposa embarazada para ir al Mundial 2026, ahora ve a su bebé por primera vez a través de videollamada

Esta es una de las historias más desgarradoras de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ previo al partido de México vs. Corea del Sur

Selección de Corea del Sur
|MexSport

Escrito por: André Gutiérrez

Este jueves 18 de junio la Copa Mundial de la FIFA 2026 cumple una semana de haber iniciado y poco a poco estamos siendo historias de vida que nos dejan la importancia de este torneo de futbol que acapara todas las miradas del mundo y aunque algunas son más impactantes que otras, esta te conmoverá, pues habla sobre la paternidad a poco de Día del Padre.

A través de redes se dio a conocer que el portero de la Selección de Corea del Sur, Kim Seung-gyu dejó en su país natal a su esposa a punto de dar a luz y que finalmente no pudo estar presente durante el nacimiento de su hija, por lo que únicamente la conoce a través de videollamada, dejando ver lo complicada que también puede llegar a ser esta profesión.

¿Qué se sabe sobre el portero de Corea del Sur Kim Seung-gyu previo al encuentro vs México en el Mundial 2026?

Una de las primeras declaraciones del guardameta que este jueves 18 de junio se enfrentará a la Selección de México es que declaró sentirse triste y culpable por no haber estado presente en este momento especial junto a su familia, aunque aseguró que dedicará cada logro a su esposa e hija. Además aseguró que fue su misma familia quien lo motivó a seguir su sueño de representar a su país en este torneo.

Con 35 años Seung-gyu se ha convertido en un referente de la Selección de Corea del Sur e incluso durante su debut vs. República Checa fue una de las figuras más importantes dentro de los 90 minutos en la victoria 2-1.

El guardameta confesó sentirse triste y culpable por no acompañar a su familia en ese instante tan especial, pero también aseguró que lucharía al máximo en el torneo para dedicar cada logro a su esposa y a su hija.

¿En dónde ver el partido de México vs. Corea del Sur del Mundial 2026?

Si al igual que millones de mexicanos, eres de los que disfruta de las intensas y divertidas narraciones y análisis del equipo de Azteca Deportes, te invitamos a seguir la transmisión en vivo a través del Canal 7 en punto de las 6:30 de la tarde.

Este partido de la segunda jornada del Grupo A entre México vs Corea del Sur llegará de manera gratuita a través de Tv Azteca hasta tu hogar con las mejores narraciones y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y el Warrior, por lo que te invitamos a seguir nuestra transmisión desde el Estadio Guadalajara (o el baño del Estadio Guadalajara).

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