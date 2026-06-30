Todas las selecciones campeonas del Mundial: lista completa desde 1930 hasta 2022

Con el paso de los años, en la historia de la Copa Mundial de la FIFA ™️, solamente ocho selecciones han conseguido consagrarse campeonas del mundo dentro del torneo de fútbol más importante. Este título se ha convertido en uno de los más preciados por todos los deportistas del balompié, llevando al torneo a ser el más visto a nivel internacional.

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Es importante señalar que dentro de la Copa Mundial de la FIFA ™️, Brasl lidera el top con 5 títulos, mientras que Alemania e Italia empatan con cuatro. Ahora te mostramos el listado completo de las selecciones nacionales que han logrado hacerse con la copa del mundo:



Año País sede Campeón Títulos acumulados Final Subcampeón 1930 Uruguay 🇺🇾 Uruguay 1 4-2 Argentina 1934 Italia 🇮🇹 Italia 1 2-1 Checoslovaquia 1938 Francia 🇮🇹 Italia 2 4-2 Hungría 1950 Brasil 🇺🇾 Uruguay 2 2-1 Brasil 1954 Suiza 🇩🇪 Alemania Occidental 1 3-2 Hungría 1958 Suecia 🇧🇷 Brasil 1 5-2 Suecia 1962 Chile 🇧🇷 Brasil 2 3-1 Checoslovaquia 1966 Inglaterra 🏴 Inglaterra 1 4-2 Alemania Occidental 1970 México 🇧🇷 Brasil 3 4-1 Italia 1974 Alemania Occidental 🇩🇪 Alemania Occidental 2 2-1 Países Bajos 1978 Argentina 🇦🇷 Argentina 1 3-1 Países Bajos 1982 España 🇮🇹 Italia 3 3-1 Alemania Occidental 1986 México 🇦🇷 Argentina 2 3-2 Alemania Occidental 1990 Italia 🇩🇪 Alemania Occidental 3 1-0 Argentina 1994 Estados Unidos 🇧🇷 Brasil 4 0-0 (3-2 pen.) Italia 1998 Francia 🇫🇷 Francia 1 3-0 Brasil 2002 Corea del Sur / Japón 🇧🇷 Brasil 5 2-0 Alemania 2006 Alemania 🇮🇹 Italia 4 1-1 (5-3 pen.) Francia 2010 Sudáfrica 🇪🇸 España 1 1-0 Países Bajos 2014 Brasil 🇩🇪 Alemania 4 1-0 Argentina 2018 Rusia 🇫🇷 Francia 2 4-2 Croacia 2022 Catar 🇦🇷 Argentina 3 3-3 (4-2 pen.) Francia

No obstante, es importante señalar que durante el año de 1950 no hubo una final oficial debido a que el campeón se consagró dentro de un cuadrangular final; el último partido entre Uruguay y Brasil (2-1) fue el que decidió el título. Este título se conoce como el Maracanazo.

¿Cuáles son los logros de México dentro de la Copa Mundial de la FIFA ™️?

Además de lograr consagrarse como anfitriona en tres momentos históricos (1970, 1986 y 2026), La Selección Méxicana ha logrado alcanzar los cuartos de final en dos ocasiones (1970 y 1986).