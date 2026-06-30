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Todas las selecciones campeonas del Mundial: lista completa desde 1930 hasta 2022

Solo ocho selecciones han logrado levantar la Copa del Mundo desde 1930. Descubre quiénes son y cuántos títulos tiene cada una.

Todas las selecciones campeonas del Mundial: lista completa desde 1930 hasta 2022
Todas las selecciones campeonas del Mundial: lista completa desde 1930 hasta 2022|Guetty-canva

Escrito por: Hugo Pantoja

Con el paso de los años, en la historia de la Copa Mundial de la FIFA ™️, solamente ocho selecciones han conseguido consagrarse campeonas del mundo dentro del torneo de fútbol más importante. Este título se ha convertido en uno de los más preciados por todos los deportistas del balompié, llevando al torneo a ser el más visto a nivel internacional.

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Es importante señalar que dentro de la Copa Mundial de la FIFA ™️, Brasl lidera el top con 5 títulos, mientras que Alemania e Italia empatan con cuatro. Ahora te mostramos el listado completo de las selecciones nacionales que han logrado hacerse con la copa del mundo:

AñoPaís sedeCampeónTítulos acumuladosFinalSubcampeón
1930Uruguay🇺🇾 Uruguay14-2Argentina
1934Italia🇮🇹 Italia12-1 Checoslovaquia
1938Francia🇮🇹 Italia24-2Hungría
1950Brasil🇺🇾 Uruguay22-1Brasil
1954Suiza🇩🇪 Alemania Occidental13-2Hungría
1958Suecia🇧🇷 Brasil15-2Suecia
1962Chile🇧🇷 Brasil23-1Checoslovaquia
1966Inglaterra🏴 Inglaterra14-2 Alemania Occidental
1970México🇧🇷 Brasil34-1Italia
1974Alemania Occidental🇩🇪 Alemania Occidental22-1Países Bajos
1978Argentina🇦🇷 Argentina13-1Países Bajos
1982España🇮🇹 Italia33-1Alemania Occidental
1986México🇦🇷 Argentina23-2Alemania Occidental
1990Italia🇩🇪 Alemania Occidental31-0Argentina
1994Estados Unidos🇧🇷 Brasil40-0 (3-2 pen.)Italia
1998Francia🇫🇷 Francia13-0Brasil
2002Corea del Sur / Japón🇧🇷 Brasil52-0Alemania
2006Alemania🇮🇹 Italia41-1 (5-3 pen.)Francia
2010Sudáfrica🇪🇸 España11-0 Países Bajos
2014Brasil🇩🇪 Alemania41-0Argentina
2018Rusia🇫🇷 Francia24-2Croacia
2022Catar🇦🇷 Argentina33-3 (4-2 pen.)Francia

No obstante, es importante señalar que durante el año de 1950 no hubo una final oficial debido a que el campeón se consagró dentro de un cuadrangular final; el último partido entre Uruguay y Brasil (2-1) fue el que decidió el título. Este título se conoce como el Maracanazo.

¿Cuáles son los logros de México dentro de la Copa Mundial de la FIFA ™️?

Además de lograr consagrarse como anfitriona en tres momentos históricos (1970, 1986 y 2026), La Selección Méxicana ha logrado alcanzar los cuartos de final en dos ocasiones (1970 y 1986).

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