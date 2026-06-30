¿Qué pasa si pierde México en el partido contra Ecuador en 16avos? Lo que dice el reglamento del Mundial 2026

Los mexicanos hemos vivido 3 grandes celebraciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero, ¿nos tocará ir al Ángel de la Independencia otra vez este martes 30 de junio? Y, si eso no ocurre, ¿cuál es el panorama para nuestro equipo? A continuación te explicamos qué pasa si pierde México en el partido contra Ecuador, en los 16avos de final.

Recuerda que este emocionante partido podrás disfrutarlo, completamente gratis, en Azteca 7.

¿Qué pasa si pierde México en el partido contra Ecuador, el 30 de junio?

Como sabes, actualmente se están jugando los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™; esta ronda comenzó el domingo 28 de junio y continuará hasta el viernes 3 de julio. Esto significa que los 32 equipos que lograron superar la Fase de Grupos se están enfrentando entre sí, y de aquí saldrán los 16 equipos que se enfrentarán en los octavos de final.

En los 16avos, ya no hay segundas oportunidades. Si México pierde el partido contra Ecuador, instantáneamente queda eliminado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Los primeros 3 países en clasificar a octavos de final fueron Canadá, Brasil y Paraguay; el primer equipo venció a Sudáfrica y el segundo le ganó a Japón, mientras el tercero hizo historia al eliminar a Alemania en penales.

Antes del partido de México vs. Ecuador del 30 de junio, nuestro país llega como el líder del Grupo A; le ganó a Sudáfrica por 2-0, a Corea del Sur por 1-0 y a Chequia por 3-0. Por su parte, Ecuador llega como tercer lugar del Grupo E; perdió ante Costa de Marfil por 1-0, empató 0-0 con Curazao y le ganó a Alemania por 2-1.

Dónde ver, completamente gratis, el partido de México vs. Ecuador

Este 30 de junio, en punto de las 7:00 P.M., podrás disfrutar el partido de México vs. Ecuador completamente gratis por la señal de Azteca 7. También estará disponible en el sitio web oficial de Azteca 7, en Azteca Deportes y en la app TV Azteca En Vivo.