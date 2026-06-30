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México vs Ecuador: Fecha y hora exacta de la transmisión GRATIS y EN VIVO por Azteca 7

¿Y si sí? ¡No te pierdas ni un momento del partido decisivo entre México vs Ecuador!

Selección de México
|MexSport

Escrito por: André Gutiérrez

Este martes 30 de junio estamos por presenciar hasta ahora el partido más importante para México dentro de esta Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ pues se estará enfrentando a la Selección de Ecuador en la primera instancia del torneo, por lo que a estas alturas ya no hay ningún margen de error.

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Cabe recordar que México pasó a 16avos de Final tras haber tenido un paso perfecto en la Fase de Grupos, llevándose los 9/9 puntos posibles y sin haber recibido gol, aunque su similar de Ecuador se metió a esta instancia como “mejor tercero” tras haber vencido a la siempre temible Alemania, por lo que todo está “en el aire”.

¿Horario y dónde ver gratis México vs Ecuador en línea?

Si al igual que todo el país entero, no te quieres perder ningún momento de este partido que terminará definiendo el futuro de México rumbo al quinto partido y el “¿Y si sí?”, te invitamos a sintonizar el Canal 7, donde llevaremos hasta tu hogar lo mejor de este partido de fútbol de la mano de nuestros comentaristas y expertos: Christian Martinoli, “El Doctor” Luis García, Jorge Campos, Don David Medrano, Zague y Warrior en punto de las 6:30 pm.

Es importante mencionar que este intenso partido de fútbol entre selecciones latinas se estará llevando a cabo en el Estadio Ciudad de México, por lo que se espera un ambiente inmejorable y sobre todo un gran encuentro entre ambas escuadras latinas.

¿Dónde ver gratis México vs Ecuador en línea?

Sabemos que a veces no es posible poder estar en casa y disfrutar del partido como quisiéramos, pues los horarios muchas veces llegan a chocar los horarios de trabajo o “nos agarra” en el transporte público, pero ante ello hay dos grandes soluciones: Puedes ver la transmisión completamente gratis a través de nuestro sitio web oficial; donde seguirás en vivo cada detalle de lo que sucede y sí, también podrás verlo a través de la app de Tv Azteca En Vivo, donde al igual que en nuestra web, podrás seguirlo desde donde te encuentres.

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