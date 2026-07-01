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Hora EXACTA de inicio de la transmisión de Bélgica vs. Senegal, para ver el partido del Mundial 2026 desde Estados Unidos

Bélgica y Senegal disputarán un duelo de vida o muerte en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Solo uno avanzará a los octavos de final.

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Escrito por: Dulce Olvera

La selección de Bélgica y el conjunto africano, Senegal, protagonizarán uno de los duelos más atractivos de los dieciseisavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ donde ambos buscarán asegurar un lugar entre los mejores 16 equipos.

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Tras el adiós de varios equipos, la fase de eliminación directa comienza a elevar la intensidad en la Copa Mundial de la FIFA™ y este miércoles 1 de julio 2026, Bélgica y Senegal determinarán en el Seattle Stadium, Estados Unidos, quién continúa en el torneo.

Ambas escuadras buscarán la victoria que les permita asegurar su clasificación a los octavos de final, instancia en la que enfrentarán al ganador del duelo entre Estados Unidos y Bosnia Herzegovina.

¿Cómo llegan Bélgica y Bosnia a los dieciseisavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Bélgica llega al encuentro después de finalizar como líder del grupo G, ya que, comenzaron una participación con dos empates frente a Egipto e Irán, pero los dirigidos por Rudi Garcia reaccionaron con autoridad en la última jornada al imponerse 5 a 1 sobre Nueva Zelanda.

Por otro lado, Senegal clasificó como uno de los mejores terceros lugares del torneo, aunque al inicio tuvo un inicio complicado en el Grupo I pero cerró la fase de grupos con una contundente victoria de 5-0 sobre Irak, resultado que le permitió avanzar gracias a la diferencia de goles. De acuerdo con Pape Thiaw, entrenador de esta escuadra, ha señalado que la ronda eliminatoria representa "una nueva competencia" para sus jugadores.

¿A qué hora será el partido entre Bélgica contra Senegal?

Como se mencionó anteriormente, el encuentro entre Bélgica contra Senegal se dará este miércoles 1 de julio en el Seattle Stadium, Estados Unidos, y aunque está programado para su transmisión a las 14:00 horas en horario centro de México, este varía en el país norteamericano debido a que se usan diferentes husos horarios, por lo que a continuación te dejamos la hora exacta en la que podrás verlo.

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