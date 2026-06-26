Nueva Zelanda vs. Bélgica: hora EXACTA del inicio del partido del Mundial 2026 para verlo desde Estados Unidos

Ya estamos muy cerca de que concluya la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, por lo que cada momento es crucial para definir lo que podría ocurrir en los 16avos. Este viernes 26 de junio uno de los encuentros más emocionantes y esperados es el de Nueva Zelanda vs. Bélgica, pertenecientes al Grupo G. A continuación te decimos a qué hora iniciará el partido para disfrutarlo si te encuentras en Estados Unidos.

Hora exacta para ver el Nueva Zelanda vs. Bélgica, partido del Grupo G en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, desde Estados Unidos

El partido de Nueva Zelanda vs. Bélgica se jugará en el Estadio de Vancouver a las 8:00 P.M. del tiempo local y 9:00 P.M. en hora de México. A continuación desplegaremos la información correspondiente de este partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para los 4 husos horarios que hay en el territorio continental de Estados Unidos; es importante recordar que en algunas regiones aplican cambios importantes debido al horario de verano.

