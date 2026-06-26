Nueva Zelanda vs. Bélgica: hora EXACTA del inicio del partido del Mundial 2026 para verlo desde Estados Unidos
Esta es la hora exacta para disfrutar el encuentro entre Nueva Zelanda vs. Bélgica, como parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, si estás en Estados Unidos.
Ya estamos muy cerca de que concluya la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, por lo que cada momento es crucial para definir lo que podría ocurrir en los 16avos. Este viernes 26 de junio uno de los encuentros más emocionantes y esperados es el de Nueva Zelanda vs. Bélgica, pertenecientes al Grupo G. A continuación te decimos a qué hora iniciará el partido para disfrutarlo si te encuentras en Estados Unidos.
Hora exacta para ver el Nueva Zelanda vs. Bélgica, partido del Grupo G en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, desde Estados Unidos
El partido de Nueva Zelanda vs. Bélgica se jugará en el Estadio de Vancouver a las 8:00 P.M. del tiempo local y 9:00 P.M. en hora de México. A continuación desplegaremos la información correspondiente de este partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para los 4 husos horarios que hay en el territorio continental de Estados Unidos; es importante recordar que en algunas regiones aplican cambios importantes debido al horario de verano.
- Hora de Alaska (aplica horario de verano): El partido se podrá ver a las 7:00 P.M. en destinos como las ciudades de Anchorage y Juneau.
- Hora del Pacífico (horario de verano): 8:00 P.M., en California, Nevada, Oregon y Washington, también en los condados occidentales de Idaho. Estos destinos coinciden actualmente con el horario de Vancouver.
- Hora Estándar de la Montaña (no aplica horario de verano): 8:00 P.M., en Arizona.
- Hora Estándar de la Montaña (aplicando horario de verano): 9:00 P.M., en Colorado, Montana, Nuevo México, Utah y Wyoming, además de la mayor parte de Idaho, condados occidentales de Kansas, condados occidentales de Nebraska, y condados occidentales de Dakota del Sur.
- Hora Central (horario de verano): 10:00 P.M., en Alabama, Arkansas, Illinois, Iowa, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Texas y Wisconsin, además de regiones orientales de Nebraska, noroeste de Florida, y el oeste de Kentucky.
- Hora del Este (horario de verano): 11:00 P.M., en Connecticut, Delaware, distrito de Columbia, Georgia, Indiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Vermont, Virginia Occidental y Virginia.