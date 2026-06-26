Así podrás ver GRATIS y EN VIVO el partido de México en los dieciseisavos del Mundial 2026, por Azteca 7
Es oficial, México avanzó a dieciseisavos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por lo que te decimos cómo ver gratis y en vivo uno de los próximos partidos, el cuál será decisivo para la selección.
México continúa teniendo uno de los mayores éxitos en la Copa del Mundo, esto luego de que acumulara tres victorias consecutivas contra la Selección de Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, hecho que lo llevó a posicionarse con 9 puntos dentro del torneo y liderar de forma absoluta el Grupo A, esto debido a que la escuadra mexicana logró salir invicta sin ningún gol anotado en su cancha. A continuación te damos todos los detalles para que no te pierdas el próximo partido de la Selección Mexicana completamente en vivo y gratis.
Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cómo ver el partido GRATIS y EN VIVO por Azteca 7?
El cuatro partido de balompié de la Selección Mexicana se llevará a cabo el próximo martes 30 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, lugar en el que dió inicio la Copa Mundial de la FIFA 2026™, este encuentro deportivo ocurrirá en punto de las 19: 00 hrs, tiempo dentro de la Ciudad de México. Este duelo lo podrás ver completamente gratis y en vivo a través de la señal televisiva de Azteca 7; El Canal del Mundial, o bien, a través del sitio web, solo deberás DAR CLICK AQUÍ y listo; tendrás la transmisión con la mayor calidad y con la narración de los mejores comentaristas de México como Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague, entre otros. Lo mejor de todo es que podrás ver el partido a través del dispositivo que prefieras.
Iker Casillas CAMPEÓN DEL MUNDO debutará en Los Protagonistas de TV Azteca
Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Quién será el rival de México en dieciseisavos?
Hasta el momento esta información se desconoce ya que será hasta el próximo sábado 27 de junio que este dato se dé a conocer. Sin embargo, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tiene reglas muy claras y según sus lineamientos la Selección Mexicana tendrá que enfrentarse con uno de los mejores terceros lugares provenientes de los Grupos C, E, F, H o I, por lo que hasta el momento los posibles rivales podrían ser Escocia, Ecuador, Suecia o Cabo Verde aunque nada está definido aún.
Este partido sin lugar a dudas ha generado altas expectativas y los ojos del mundo han sido dirigidos hacia la escuadra mexicana, misma que ha sido dirigida por Javier Aguirre y ha demostrado superar cada uno de los retos y dificultades que se le ha presentado en el camino, desarrollando las mejores técnicas y estrategias en la cancha.