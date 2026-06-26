Así podrás ver GRATIS y EN VIVO el partido de México en los dieciseisavos del Mundial 2026, por Azteca 7

México continúa teniendo uno de los mayores éxitos en la Copa del Mundo, esto luego de que acumulara tres victorias consecutivas contra la Selección de Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, hecho que lo llevó a posicionarse con 9 puntos dentro del torneo y liderar de forma absoluta el Grupo A, esto debido a que la escuadra mexicana logró salir invicta sin ningún gol anotado en su cancha. A continuación te damos todos los detalles para que no te pierdas el próximo partido de la Selección Mexicana completamente en vivo y gratis.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cómo ver el partido GRATIS y EN VIVO por Azteca 7?

El cuatro partido de balompié de la Selección Mexicana se llevará a cabo el próximo martes 30 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, lugar en el que dió inicio la Copa Mundial de la FIFA 2026™, este encuentro deportivo ocurrirá en punto de las 19: 00 hrs, tiempo dentro de la Ciudad de México. Este duelo lo podrás ver completamente gratis y en vivo a través de la señal televisiva de Azteca 7; El Canal del Mundial, o bien, a través del sitio web, solo deberás DAR CLICK AQUÍ y listo; tendrás la transmisión con la mayor calidad y con la narración de los mejores comentaristas de México como Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague, entre otros. Lo mejor de todo es que podrás ver el partido a través del dispositivo que prefieras.

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Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Quién será el rival de México en dieciseisavos?

Hasta el momento esta información se desconoce ya que será hasta el próximo sábado 27 de junio que este dato se dé a conocer. Sin embargo, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tiene reglas muy claras y según sus lineamientos la Selección Mexicana tendrá que enfrentarse con uno de los mejores terceros lugares provenientes de los Grupos C, E, F, H o I, por lo que hasta el momento los posibles rivales podrían ser Escocia, Ecuador, Suecia o Cabo Verde aunque nada está definido aún.

Este partido sin lugar a dudas ha generado altas expectativas y los ojos del mundo han sido dirigidos hacia la escuadra mexicana, misma que ha sido dirigida por Javier Aguirre y ha demostrado superar cada uno de los retos y dificultades que se le ha presentado en el camino, desarrollando las mejores técnicas y estrategias en la cancha.