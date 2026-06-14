Azteca 7 transmitirá GRATIS el partido entre Países Bajos vs. Japón, del Mundial 2026, en esta fecha y hora

La fiebre mundialista continúa con uno de los encuentros más esperados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: Países Bajos vs. Japón. En Azteca 7 nos gusta consentirte, por lo que podrás seguir el duelo completamente GRATIS y EN VIVO. A continuación, te compartimos TODOS los detalles sobre nuestra transmisión para que no te pierdas ni un sólo minuto del que promete ser uno de los partidos más imponentes del torneo.

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Países Bajos vs. Japón: fecha y hora EXACTA de la transmisión GRATIS en Azteca 7

El encuentro entre Países Bajos y Japón se llevará a cabo la tarde de este domingo, 14 de junio, en el Estadio Dallas en Arlington, Texas. El silbatazo inicial está programado en punto de las 2:00 p.m. (hora del centro de México). Así que pon tu alarma y no olvides sintonizar tu televisor en el canal de Azteca 7.

¿Cómo ver el Países Bajos vs. Japón GRATIS y ONLINE?

Si no tienes acceso a la televisión abierta, ¡no hay problema! Azteca 7 lleva la pasión del fútbol a donde quiera que estés. También puedes seguir el partido a través de nuestra transmisión en el sitio web oficial de Azteca 7, así como la apps móviles de TV Azteca En Vivo y TV Azteca Deportes. No hay pretexto para no ser testigo de este espectacular duelo.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Qué esperar del Países Bajos vs. Japón?

Países Bajos y Japón se posicionan como dos de las selecciones más sólidas de la justa veraniega, por lo que el Estadio de Dallas será testigo de un duelo bastante parejo. Ambas escuadras llegan con plantillas capaces de imponerse a cualquier rival. No obstante, la táctica de cada equipo será determinante para el desenlace del encuentro.

Los 32 mejores partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ están en Azteca 7

Los 32 mejores partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ están disponibles en Azteca 7, el Canal del Mundial. De igual manera, puedes seguirlos completamente GRATIS y EN VIVO por nuestro sitio web y aplicaciones móviles.