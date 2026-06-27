⁠Azteca 7 transmitirá EN VIVO el Panamá vs. Inglaterra, partido del Mundial 2026; a esta hora podrás verlo gratis desde México

En las próximas horas, Panamá e Inglaterra se enfrentarán en uno de los partidos definitorios de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro completamente GRATIS mediante la transmisión de Azteca 7. De acuerdo con el cronograma de la FIFA, el partido se llevará a cabo en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México.

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¿Cómo, cuándo y a qué hora ver el partido entre Panamá e Inglaterra GRATIS?

De acuerdo con lo señalado por la FIFA, el partido entre Panamá e Inglaterra correspondiente al Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el cual corresponde al Grupo L. Toma en cuenta que el encuentro se llevará a cabo el próximo 25 de junio del año en curso. No te pierdas nada de la transmisión y toma en cuenta lo siguiente:



El encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 27 de junio del 2026 dentro del New York-New Jersey Stadium (MetLife Stadium) de East Rutherford.

(MetLife Stadium) de East Rutherford. Para poder disfrutar del partido, la cita de transmisión es en punto de las 15 horas, tiempo del centro de México

Para el caso de Panamá, la transmisión será a las 16:00 horas.

En el caso de Argentina, el encuentro comenzará en punto de las 18 horas.

Mientras que para España la cita es en punto de las 22:00 horas.

¿Cómo ver el partido de Inglaterra contra Panamá GRATIS desde México?

Es importante tomar en cuenta que en México el encuentro podrá seguirse en punto de las 3 de la tarde (horario del centro de la Ciudad de México) y podrás disfrutar de todo el encuentro TOTALMENTE GRATIS desde la transmisión de Azteca 7 de televisión abierta y por la plataforma digital de TV Azteca; además, no te pierdas nada de la cobertura mundialista por todas nuestras redes sociales oficiales.