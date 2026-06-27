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⁠Azteca 7 transmitirá EN VIVO el Panamá vs. Inglaterra, partido del Mundial 2026; a esta hora podrás verlo gratis desde México

El encuentro entre Panamá vs. Inglaterra, podrá seguirse completamente gratis en México a través de la señal de Azteca 7.

Hora EXACTA para ver Panamá vs. Inglaterra GRATIS por Azteca 7 desde México
Hora EXACTA para ver Panamá vs. Inglaterra GRATIS por Azteca 7 desde México|Pexels-Canva

Escrito por: Hugo Pantoja

En las próximas horas, Panamá e Inglaterra se enfrentarán en uno de los partidos definitorios de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro completamente GRATIS mediante la transmisión de Azteca 7. De acuerdo con el cronograma de la FIFA, el partido se llevará a cabo en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México.

Ahora lee: CONFIRMADO: Los 32 partidos GRATIS por TV abierta que transmitirá Azteca 7 de la Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Cómo, cuándo y a qué hora ver el partido entre Panamá e Inglaterra GRATIS?

De acuerdo con lo señalado por la FIFA, el partido entre Panamá e Inglaterra correspondiente al Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el cual corresponde al Grupo L. Toma en cuenta que el encuentro se llevará a cabo el próximo 25 de junio del año en curso. No te pierdas nada de la transmisión y toma en cuenta lo siguiente:

  • El encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 27 de junio del 2026 dentro del New York-New Jersey Stadium (MetLife Stadium) de East Rutherford.
  • Para poder disfrutar del partido, la cita de transmisión es en punto de las 15 horas, tiempo del centro de México
  • Para el caso de Panamá, la transmisión será a las 16:00 horas.
  • En el caso de Argentina, el encuentro comenzará en punto de las 18 horas.
  • Mientras que para España la cita es en punto de las 22:00 horas.

¿Cómo ver el partido de Inglaterra contra Panamá GRATIS desde México?

Es importante tomar en cuenta que en México el encuentro podrá seguirse en punto de las 3 de la tarde (horario del centro de la Ciudad de México) y podrás disfrutar de todo el encuentro TOTALMENTE GRATIS desde la transmisión de Azteca 7 de televisión abierta y por la plataforma digital de TV Azteca; además, no te pierdas nada de la cobertura mundialista por todas nuestras redes sociales oficiales.

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