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Colombia vs. Portugal: Azteca 7 transmitirá gratis el partido del Mundial 2026, hora y fecha EXACTA para verlo en México

¡No te pierdas el intenso partido entre Colombia vs. Portugal EN VIVO! ¿Quién ganará?

Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026
|MexSport

Escrito por: André Gutiérrez

Estamos viviendo los últimos partidos de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y uno de los partidos más esperados de todo el torneo sin duda alguna es el que se estará llevando a cabo entre Colombia vs. Portugal que terminará por definir el Grupo K.

Te puede interesar: Esta es la fecha EXACTA en que México vuelve a jugar en el Mundial 2026, ahora en los 16avos, y así podrás verlo por Azteca 7

Este partido ha generado altas expectativas debido a la última exhibición donde Cristiano Ronaldo, donde “El Bicho” metió un doblete, demostrando que está tan vigente como en sus mejores años, siendo que está en lo que sería uno de los últimos torneos internacionales del capitán luso, aunque Colombia lo dejará todo en el terreno de juego.

¿En dónde ver el partido de Colombia vs. Portugal?

Al igual que los mejores 32 partidos de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™, el partido de Colombia vs. Portugal lo podrás disfrutar a través de Azteca Deportes, quien llevará este encuentro hasta tu hogar al sintonizar el Canal 7.

Si no te quieres perder ningún detalle de este encuentro, te invitamos a sintonizar el Canal 7 en punto de las 17:10 hrs, donde nuestro equipo de analistas, expertos y figuras te estarán informando de lo que pasa dentro y fuera del campo.

¿Quién es el favorito en el partido de Portugal y Colombia?

Para este partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se ha puesto Portugal como el claro favorito para llevarse el encuentro, pero la Colombia de Luis Díaz y compañía, quienes harán lo posible por llevarse la victoria.

De acuerdo con la Inteligencia Artificial, la probabilidad de una victoria lusa es de 52%, la victoria de los latinos es de 23% y finalmente, se apunta un empate del 25%, pero lo que la IA no sabe es que en este torneo todo, absolutamente todo puede pasar, por lo que estamos por vivir 90 minutos bastante intensos.

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