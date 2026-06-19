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Link libre, GRATIS y ABIERTO para ver juegos del Mundial 2026 HOY viernes 19 de junio

La adrenalina futbolera se encuentra en su máximo punto con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y los partidos de esta.

Todo lo que se sabe sobre la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026
| Crédito: IG (@fifaworldcup)

Escrito por: Yulissa Jacinto

La gran Copa del Mundo por fin ha dado inicio y no solo los aficionados al fútbol se encuentran entusiasmados por los duelos sobre la cancha sino también los integrantes de las 48 selecciones nacionales que forman parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, es por eso que en esta ocasión te presentamos el LINK LIBRE Y GRATIS de Azteca 7 para que puedas disfrutar de los partidos que se llevarán a cabo hoy, 19 de junio de 2026. Para hacerlo solo tienes que DAR CLICK AQUÍ y listo; podrás disfrutar de la transmisión de forma totalmente gratis y desde la comodidad de tu hogar en el dispositivo que lo prefieras.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Qué partidos se juegan hoy, 19 de junio?

Este viernes 19 de junio se llevará a cabo el partido entre la Selección Nacional de Brasil y Haití , partido que forma parte del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro deportivo se llevará a cabo en la cancha del Estadio Lincoln Field de Philadelphia, en Pensilvania, el cual cuenta con una capacidad para 68.532 espectadores. En esta ocasión podrás ver la transmisión a través de la señal de Azteca 7, el Canal del Mundial. La transmisión contará con la narración de los mejores comentaristas; Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague, entre otros. Es importante que sintonices la transmisión a las 16:10 horas, tiempo centro de la Ciudad de México, para que no te pierdas ni un solo detalle de este partido que tiene a miles de aficionados llenos de emoción.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cuándo volverá a jugar la Selección Nacional de México?

México enfrentó su primer partido en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (evento que contó con un show espectacular y la presencia de artistas de talla internacional como Shakira, Andrea Bocelli, Salma Hayek,Belinda, J Balvin, Los Ángeles Azules, Maná, por mencionar algunos) contra la Selección Nacional de Sudáfrica donde el marcador quedó 2-0, favor para la tierra azteca mientras que el pasado jueves 18 de junio México se enfrentó contra Corea del Sur resultando victoriosa la Selección Mexicana por lo que el siguiente partido que enfrentarán será contra Chequia el próximo miércoles 24 de junio, duelo deportivo que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México, donde se espera la asistencia de miles de personas ya que el recinto cuenta con capacidad para más de 85 mil espectadores. .

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