⁠Hora EXACTA de inicio del partido entre Estados Unidos vs. Australia, para ver el partido del Mundial 2026 desde Estados Unidos

La emoción futbolera ha dado inicio con la gran Copa Mundial de la FIFA 2026™, misma que fue inaugurada el pasado 11 de junio en el Estadio Ciudad de México con el partido entre Sudáfrica y México. Sin embargo, con este arranque diversas selecciones han comenzado a disputar partidos con la única finalidad de avanzar en cada fase de la Copa del Mundo y levantar el anhelado trofeo. Dos de los países que están próximos a disputarse un duelo sobre la cancha son Estados Unidos vs. Australia por lo que en esta ocasión te presentamos cuál será el horario de transmisión desde Estados Unidos.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿A qué hora será el partido Estados Unidos vs. Australia?, desde Estados Unidos

El silbatazo para que el balón comience a rodar sobre la cancha sonará en punto de las 15: 00 hrs (hora del Este de Estados Unidos) en el Lumen Field de Seattle, ubicado en Washington, recinto que es el estadio habitual de la casa de Seattle Sounders. El partido se llevará a cabo este 19 de junio. Sin embargo, es importante que sepas que la hora de transmisión cambiará dependiendo la zona de Estados Unidos, esto debido a los husos horarios de cada región por lo que en esta ocasión te presentamos cada uno.

Estados Unidos Zona Este (EST / UTC-5): 15:00 hrs (3:00 p.m.)

Estados Unidos Zona Central (CST / UTC-6): 14:00 hrs (2:00 p.m.)

Estados Unidos Zona de la Montaña (MST / UTC-7): 13:00 hrs (1:00 p.m.)

Estados Unidos Zona del Pacífico (PST / UTC-8): 12:00 hrs (12:00 p.m.)

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cuál será el siguiente partido que juegue la Selección Mexicana?

México enfrentó su primer partido en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contra la Selección de Sudáfrica donde el marcador quedó 2-0, favor para la tierra azteca mientras que el pasado 18 de junio México se enfrentó contra Corea del Sur resultando victoriosa la Selección Mexicana quedando 1-0 por lo que el siguiente partido que enfrentarán será contra Chequia el próximo miércoles 24 de junio. El partido se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México.