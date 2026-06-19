LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp _0000__0040_AUSTRALIA.webp _0000__0040_BOSNIA.webp _0000__0040_CHEQUIA.webp _0000__0040_CONGO.webp _0000__0040_IRAK.webp 0000__0040_SENEGAL.webp 0000__0040_SUECIA.webp 0000__0040_TURQUIA.webp

Azteca 7 retransmitirá el México vs. Corea del Sur, partido del Mundial 2026 que le dio la clasificación a México a 16avos de final

Este viernes 19 de junio podrás disfrutar totalmente gratis la retransmisión del partido de México vs. Corea del Sur, a través de la señal de Azteca 7.

repeticion mexico vs corea del sur azteca 7
|Crédito: Getty Images

Escrito por: Samantha Guzmán

Aunque todos quisieran estar libres para disfrutar cada partido de nuestro país en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la vida adulta a veces no lo permite. Si te perdiste el encuentro entre México vs. Corea del Sur que se llevó a cabo el 18 de junio en el Estadio de Guadalajara, o simplemente quieres volver a disfrutarlo, debes saber que Azteca 7 va a retransmitirlo este viernes 19 de junio.

Como ya te enteraste, México venció a Corea del Sur con un gol y gracias a su actuación obtuvo el pase para los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

A qué hora será la retransmisión del partido de México vs. Corea del Sur en Azteca 7

Este viernes 19 de junio, debes sintonizar Azteca 7 en tu televisión a las 4:10 P.M. para disfrutar la repetición del partido de México vs. Corea del Sur, con la mejor narración y los momentos más emocionantes.

Antes de la retransmisión del juego, hay contenido para toda la familia: "Beethoven 2" y "Scooby Doo". Al terminar el México vs. Corea del Sur, sigue la transmisión totalmente gratis del partido entre Brasil vs. Haití.

Recuerda que también puedes disfrutar los juegos en el sitio web oficial de Azteca 7 y de Azteca Deportes, además de la app TV Azteca En Vivo.

Cuál es el próximo partido de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El próximo partido de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será contra Chequia y se jugará el miércoles 24 de junio; la sede será el Estadio Ciudad de México. Dentro de la Fase de Grupos, es el último partido programado para nuestro país, ambos equipos forman parte del Grupo A.

Dentro del mismo grupo, México venció a Sudáfrica el 11 de junio por 2-0 y le ganó a Corea del Sur por 1-0 el 18 de junio.

Por su parte, Chequia perdió ante Corea del Sur el 11 de junio por 2-1 y empató con Sudáfrica el 18 de junio con 1-1.

Lo Más Recientes

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo