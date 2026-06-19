Azteca 7 retransmitirá el México vs. Corea del Sur, partido del Mundial 2026 que le dio la clasificación a México a 16avos de final

Aunque todos quisieran estar libres para disfrutar cada partido de nuestro país en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la vida adulta a veces no lo permite. Si te perdiste el encuentro entre México vs. Corea del Sur que se llevó a cabo el 18 de junio en el Estadio de Guadalajara, o simplemente quieres volver a disfrutarlo, debes saber que Azteca 7 va a retransmitirlo este viernes 19 de junio.

Como ya te enteraste, México venció a Corea del Sur con un gol y gracias a su actuación obtuvo el pase para los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

A qué hora será la retransmisión del partido de México vs. Corea del Sur en Azteca 7

Este viernes 19 de junio, debes sintonizar Azteca 7 en tu televisión a las 4:10 P.M. para disfrutar la repetición del partido de México vs. Corea del Sur, con la mejor narración y los momentos más emocionantes.

Antes de la retransmisión del juego, hay contenido para toda la familia: "Beethoven 2" y "Scooby Doo". Al terminar el México vs. Corea del Sur, sigue la transmisión totalmente gratis del partido entre Brasil vs. Haití.

Recuerda que también puedes disfrutar los juegos en el sitio web oficial de Azteca 7 y de Azteca Deportes, además de la app TV Azteca En Vivo.

Cuál es el próximo partido de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El próximo partido de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será contra Chequia y se jugará el miércoles 24 de junio; la sede será el Estadio Ciudad de México. Dentro de la Fase de Grupos, es el último partido programado para nuestro país, ambos equipos forman parte del Grupo A.

Dentro del mismo grupo, México venció a Sudáfrica el 11 de junio por 2-0 y le ganó a Corea del Sur por 1-0 el 18 de junio.

Por su parte, Chequia perdió ante Corea del Sur el 11 de junio por 2-1 y empató con Sudáfrica el 18 de junio con 1-1.

