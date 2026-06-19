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Esta es la icónica canción de BLACKPINK que escogió Corea del Sur para celebrar sus goles en el Mundial 2026

El Mundial 2026 recibe las canciones más emblemáticas de cada país que está participando en la justa veraniega, y de entre ellas destacan títulos de BLACKPINK o Daft Punk.

Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026
ZAPOPAN, MEXICO - JUNE 18: Jorge Sanchez #2 of Mexico and Young-Woo Seol #22 of Korea Republic compete for the ball during the FIFA World Cup 2026 Group A match between Mexico and Korea Republic at Guadalajara Stadium on June 18, 2026 in Guadalajara, Mexico. (Photo by Carl Recine/Getty Images)|Carl Recine/Getty Images

Escrito por: Gabriela Reyes

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ es mucho más que solo ver un partido, a través de lo que ya son casi dos semanas de juegos hemos notado que el ambiente de celebración van mucho más allá de apoyar o no a una selección, y la comida y la música es algo que claramente no puede faltar durante la justa veraniega, algo que sabe a la perfección cada país, pues todos escogieron una canción representativa.

Después del partido de México vs. Corea del Sur destacó la canción que escogió este último equipo para celebrar sus goles, que si bien este pasado jueves 18 de junio no anotaron ninguno, sí pudo sonar durante su participación contra Chequia, el cual se jugó el 11 de junio donde quedaron 2 a 1. Y sí se trata de una canción de kpop de uno de los grupos más grandes del país: Blackpink, y hablamos específicamente del sencillo de su disco más reciente, Deadline: "JUMP", canción que claramente se caracteriza por ser enérgica.

¿Qué canciones escogieron los países para festejar sus goles en el Mundial 2026?

Las canciones que sonaron, suenan o sonarán cuando las selecciones de cada país meta un gol son las siguientes:

  • México: El Son de la Negra
  • Canadá: I Dare You
  • Estados Unidos: Free Bird
  • Alemania: Major Tom
  • Corea del Sur: JUMP
  • Argentina: Matador
  • Japón: Syouri-No Emi-Wo Kimi-To
  • Francia: One More Time
  • Australia: Thunderstruck
  • Brasil: Bate no Peito
  • Colombia: El Ritmo que nos Une
  • Curazao: The Blue Wave
  • Chequia: Seven Nation Army

Y sí, tal y como probablemente lo sospechas, esta tradición es completamente nueva, si bien no es el primer mundial en el que se celebra, sí es una costumbre que se adquirió apenas en el 2022 durante Qatar, y fue a través de la FIFA en donde se solicitó que cada país mandara una o varias canciones que sonarían para festejar sus goles, reforzando la identidad de cada afición y claramente de cada país.

¿Cuáles son las canciones oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El tema oficial de esta copa es 'Dai Da', interpretada por la ya coronada reina de los mundiales: Shakira, en colaboración con Burna Boy. Sin embargo la FIFA lanzó un álbum de canciones, en donde las principales colaboraciones destacan títulos como:

  1. Lighter – Jelly Roll & Carín León
  2. DNA – Andrea Bocelli, David Guetta, Ejae & Megan Thee Stallion
  3. Goals – LISA, Anitta & Rema
  4. Echo – Daddy Yankee & Shenseea
  5. Por Ella – Los Ángeles Azules & Belinda
  6. Three Nations – 21 Savage, Natanael Cano & French Montana
  7. Game Time – Future & Tyla
  8. In The Stars – The Rolling Stones
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