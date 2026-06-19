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Hora EXACTA de transmisión de Brasil vs. Haití para ver desde Estados Unidos el partido del Mundial 2026

Este viernes, 19 de junio, se juega el Brasil vs. Haití. Aquí te compartimos la hora EXACTA de transmisión en Estados Unidos para que no te pierdas ni un momento del partido.

Brasil vs. Haití
No te pierdas el Brasil vs. Haití de HOY, 19 de junio | Crédito: Canva

Escrito por: Daniela Arvizu

¡La fiebre mundialista sigue! La tarde de este viernes, 19 de junio, el Estadio Filadelfia, en Estados Unidos, será sede del encuentro entre la Selección de Brasil vs. Haití, como parte de la segunda jornada del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. A continuación te compartimos la hora exacta de transmisión en Estados Unidos para que no te pierdas ni un sólo momento de este esperado duelo.

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Brasil vs. Haití: hora EXACTA de transmisión en Estados Unidos

El silbatazo inicial está programado en punto de las 8:30 p.m. (hora local de Filadelfia, Pensilvania). No obstante, debido a los diferentes husos horarios en Estados Unidos, la hora de transmisión varia en los diversos estados del país. Aquí te compartimos los horarios exactos, según los diversos husos que existen en la Unión Americana:

  • Hora del Pacífico (PT): 5:30 p.m.
  • Hora de la Montaña (MT): 6:30 p.m.
  • Hora del Centro (CT): 7:30 p.m.
  • Hora del Este (ET): 8:30 p.m.

Si no sabes a qué zona horaria perteneces, no hay problema. A continuación te compartimos un mapa en el que se muestran los diversos husos horarios empleados en cada estado del país de las Barras y las Estrellas. Sólo ubica en cuál de ellos resides y sabrás bajo qué huso horario te encuentras.

Mapa de husos horarios en Estados Unidos
Conoce tu huso horario con este mapa | Crédito: GIS Geography

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Qué esperar del Brasil vs. Haití de HOY, 19 de junio?

El partido de esta tarde es crucial para ambos equipos, especialmente Haití, quien se encuentra en el último lugar del Grupo C al tener cero puntos. Por su lado, Brasil sólo cuenta con 1 tras su empate con Marruecos. Bajo esta línea, Los Granaderos buscan mantener vivas sus esperanzas en el torneo más importante del fútbol, mientras que la Pentacampeona está obligada a sumar tres puntos para demostrar que siguen siendo una de las mejores selecciones del mundo. ¿Lo lograrán?

El resto del Grupo C se encuentra de la siguiente manera: Escocia lidera con 3 puntos, mientras que Marruecos suma 1, tras empatar en su debut con Brasil.

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