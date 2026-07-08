¿Quién juega hoy 08 de julio en el Mundial 2026? Calendario de partidos de cuartos de final

Oficialmente cada vez se acerca más el fin de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya que actualmente se está llevando a cabo la fase de eliminación directa de cuartos de final, razón que ha mantenido a muchos aficionados con mucha adrenalina por conocer cuáles son las selecciones que lograrán avanzar y quiénes se despiden para siempre del torneo más importante de fútbol del mundo en la edición de 2026. Respecto a los partidos que se jugarán este miércoles 08 de julio te informamos que lamentablemente no habrá ninguno, un caso atípico desde que el pasado jueves 11 de junio se inauguró la Copa del Mundo en el Estadio Ciudad de MéxicoEstadio Ciudad de México. Sin embargo, la emoción en las cachas regresa mañana 09 de junio por lo que te presentamos el calendario con los partidos que podrás disfrutar en Azteca 7; El Canal del Mundial.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Qué partidos transmitirá Azteca 7 en julio 2026?

Los cuartos de final están por iniciar en la cancha de la Copa del Mundo, con selecciones que buscan su pase a la gran semifinal. A continuación te decimos qué partidos transmitirá Azteca 7 el próximo jueves 09 de julio y sábado 11 del mismo mes, mismos que definitivamente no te puedes perder por nada del mundo.

Partido Cuartos de Final Francia vs. Marruecos: Este partido lo podrás disfrutrar el 09 de julio en punto de las 13: 40 hrs, tiempo del centro de la Ciudad de México, a través de la señal televisiva de Azteca 7 aunque si prefieres el streaming también podrás gozar de la transmisión a través del sitio web; solo deberás DAR CLICK AQUÍ



Este partido lo podrás disfrutrar el 09 de julio en punto de las tiempo del centro de la Ciudad de México, a través de la señal televisiva de Azteca 7 aunque si prefieres el también podrás gozar de la transmisión a través del sitio web; solo deberás Partido Cuartos de Final Noruega vs. Inglaterra: Este duelo de balompié lo podrás ver a través de Azteca 7 este próximo 11 de julio en punto de las 14: 40 hrs, tiempo del centro de la Ciudad de México. Si lo prefieres también podrás ver este encuentro en la cancha desde cualquier dispositivo móvil como tableta, celular o PC; solo derás DAR CLICK AQUÍ

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Qué selecciones pasaron a cuartos de final?

Luego de diversos encuentros en la cancha solo 8 selecciones nacionales lograon pasar a octavos de final en la Copa del Mundo por lo que en esta ocasión te decimos cuáles son los equipos que buscarán su pase a la gran semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.