15 canciones que tienes que tener en tu playlist antes de la final del Mundial 2026; son éxitos de los artistas que se presentarán en la Ceremonia de Clausura

Estamos a tan solo 11 días de que se lleve a cabo la Ceremonia de Clausura del Mundial 2026, un evento que promete ser único y lleno de emoción ya que no solo se entregará la Copa del Mundo al equipo ganador sino que estará lleno de música pues grandes artistas estarán presentes en el escenario para encenderlo con sus más grandes éxitos y cautivar a todo el mundo con su talento, es por esa razón que en esta ocasión te decimos qué canciones sí o sí tienes que tener en tu playlist para comenzar a alistarte antes de cantar a todo pulmón.

Ceremonia de Clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Qué artistas estarán presentes?

Este viernes 08 de julio la FIFA compartió una publicación en la que actualizó la lista completa de artistas que estarán presentes en el evento como lo es Justin Bieber, Shakira, Madonna y la exitosa banda de k-pop BTS; misma que está conformada por los cantantes surcoreanos RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Además de ellos, Burna Boy, Gustavo Dudamel, el coro infantil PS22 Chorus y Coldplay estarán presentes en uno de los eventos más importantes del deporte.

Este evento tiene emocionadas a miles de personas ya que la publicación de la FIFA en donde se confirma a los artistas ya cuenta con 222 mil "me gusta" además de que diversas celebridades se han pronunciado, como es el caso de Inés García, novia de Lamine Yamal, quién publicó su deseo de que el futbolista llegue a la final para poder ver la presentación de Justin Bieber.

Ceremonia de Clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: Canciones ideales para tener en tu playlist antes del evento

Hasta el momento se desconoce cuál será el setlist oficial que los artistas interpreten en la final del mundial 2026, sin embargo te presentamos una lista con los éxitos más grandes de los cantantes principales que se subirán al escenario.



Baby- Justin Bieber

Sorry- Justin Bieber

Love Yourself- Justin Bieber

What Do You Mean?- Justin Bieber

Antología- Shakira

Suerte- Shakira

Ciega, Sordomuda- Shakira

Dai Dai-Shakira (Esta canción es una infaltable debido a que es tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™)

Like a Virgin- Madonna

Material Girl -Madonna

Vogue-Madonna

Dynamite- BTS

Butter-BTS

Boy With Luv- BTS

My Universe-BTS, en colaboración con Coldplay

Ceremonia de Clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: Fecha y hora exacta del evento

La Ceremonia de Clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo el próximo 19 de julio de 2026 y será el MetLife Stadium, ubicado en Nueva York, en Estados Unidos, uno de los tres países sede del mundial 2026. En México la transmisión comenzará en punto de las 13: 00 hrs, tiempo del centro de la Ciudad de México.