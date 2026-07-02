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¿Qué partidos van por TV abierta HOY jueves 2 de julio del Mundial 2026? Lista de partidos que transmite Azteca 7

Aquí está la información sobre los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se transmitirán por TV abierta hoy, 2 de julio, con Azteca 7.

partidos por tv abierta 2 de julio mundial 2026 azteca 7
|Crédito: Getty Images

Escrito por: Samantha Guzmán

Nos aproximamos hacia el final de los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, fase que nos ha traído algunos de los momentos más emocionantes y duelos más reñidos de las últimas semanas. Este jueves 2 de julio aguarda un encuentro que promete muchísimo, a continuación te diremos qué partido va por TV abierta hoy.

Recuerda que Azteca 7 transmitirá un total de 32 partidos completamente gratis, mediante televisión abierta y sus medios digitales. Cada uno de esos juegos cuenta con la mejor narración, comentarios expertos, análisis y contenido extra.

Partidos en TV abierta hoy, 2 de julio, como parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El partido con el que hoy te emocionarás es el de España vs. Austria, que se enfrentan en 16avos de final. La transmisión comenzará a las 12:40 P.M. y se espera que el silbatazo inicial del juego se dé a la 1:00 P.M.

Además de poder ver el partido por Azteca 7 en tu televisión, es importante recordarte que estará disponible en el sitio web oficial de Azteca 7, en Azteca Deportes y en la app TV Azteca En Vivo.

Lo que debes saber antes del partido España vs. Austria

España llega a este partido como líder del Grupo H, después de empatar con Cabo Verde (0-0), vencer a Arabia Saudita (4-0) y a Uruguay (1-0). Por su parte, Austria fue el segundo lugar del Grupo J; le ganó a Jordania (3-1), perdió ante Argentina (2-0) y empató con Argelia (3-3).

El juego entre España vs. Austria se llevará a cabo en el Estadio de Los Ángeles, en Estados Unidos. Estas dos selecciones solamente se han enfrentado una sola vez en la historia de este evento; ocurrió en Argentina 1978, y en aquella ocasión ganó Austria.

Quien gane este partido podría enfrentarse en octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contra Portugal o contra Chequia.

Entre el 28 de junio y el 1º de julio, además de México calificaron a octavos los equipos de Paraguay, Francia, Canadá, Marruecos, Estados Unidos, Bélgica, Brasil, Noruega e Inglaterra.

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