Hora EXACTA de inicio del partido de España vs. Austria, del Mundial 2026, para verlo EN VIVO en México
España no ha recibido goles en contra, pero eso podría cambiar el día de hoy en su partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
El mundo está listo para seguir disfrutando otro día más lleno de emoción deportiva. Así es, este jueves 2 de julio de 2026, los partidos de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúan y nadie sabe lo que podría pasar. En esta ocasión se enfrentan España y Austria en un partido que de seguro te helará la sangre y te mantendrá al filo de tu asiento. Como sabemos que tu pasión por el futbol es grande, te recordamos que el partido lo podrás disfrutar hoy a la 1:00 pm. Y recuerda que si quieres verlo completamente EN VIVO, lo podrás hacer por Azteca 7 o a través del sitio web de Azteca 7.
También te puede interesar: Mexicanos CANCELAN a Ibai después de decir a quién apoya en el México vs. Ecuador del Mundial 2026, ¿perderá seguidores el streamer español?
¿A qué hora se jugará el partido España vs. Austria?
El esperado encuentro entre España y Austria en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo en el Estadio de Los Ángeles en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. El partido comienza a la 1:00 pm (hora del centro de México) y lo podrás ver completamente en vivo y gratis por la pantalla de Azteca 7.
¿Qué se espera de España en este partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?
España está demostrando una imponente fortaleza en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Recordemos que la selección mexicana y la selección española son las únicas dos que han llegado a este punto del torneo sin haber recibido goles en su portería. Además, este equipo cuenta con grandes figuras del deporte, como lo son Lamine Yamal, Odri y Pedri.
¿Qué se espera de Austria en este partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?
El equipo de Austria llega a este partido como el segundo lugar del Grupo J, donde sumó 4 puntos con 1 victoria, 1 empate y 1 derrota. Lo más difícil para la selección de Austria el día de hoy será la estupenda defensa con la que cuentan los españoles. Algo es seguro: el equipo lo dará todo para permanecer en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
¿Estás listo para vivir un día más en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?