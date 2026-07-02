Link libre y GRATIS para ver el España vs. Austria, partido del Mundial 2026, desde México

Los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúan. Este jueves, 2 de julio, se juega el España vs. Austria. La cita será en el Estadio Los Angeles, en el estado de California, Estados Unidos. En Azteca 7 llevamos la pasión del fútbol a dondequiera que estés, por lo que el partido de esta tarde podrá seguirse GRATIS y EN VIVO a través de nuestro sitio web. Aquí te compartimos el link libre para que disfrutes de la mejor transmisión online: España vs Austria: Ver por TV Abierta, Streaming y EN DIRECTO la transmisión de HOY jueves 2 de julio.

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¿A qué hora empieza el partido de España vs. Austria HOY, 2 de julio?

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Los Angeles en punto de la 1:00 p.m. (hora del centro de México). No obstante, nuestra transmisión arranca desde las 12:40 p.m., con la previa a cargo de tus comentaristas deportivos favoritos: Christian Martinoli, Luis García e Iker Casillas.

España vs. Austria: ¿Cómo y dónde ver los 16avos de final GRATIS y EN VIVO por TV?

Si prefieres la televisión abierta, también puedes seguir el España vs. Austria a través de Azteca 7, el Canal del Mundial, a la misma hora. De igual manera, habrá una señal disponible en cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes. ¡No hay pretexto para perderte este duelo a muerte súbita!

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Qué otros partidos de 16avos de final transmitirá Azteca 7?

Además del duelo entre España y Austria por un pase a los octavos de final, Azteca 7 también transmitirá el Argentina vs. Cabo Verde del viernes, 3 de julio. Este último partido dará inicio a las 4:00 p.m. (hora del centro de México) y podrá seguirse desde TV abierta, sitio web y apps móviles de Azteca. La transmisión arranca a las 3:40 p.m.

Los octavos de final arrancan a partir del sábado, 4 de julio. Así que mantente atento para conocer los partidos que podrás seguir por Azteca 7, el Canal del Mundial.