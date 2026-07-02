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Link libre y GRATIS para ver el España vs. Austria, partido del Mundial 2026, desde México

No te pierdas el España vs. Austria en los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026™. Mira el partido GRATIS y EN VIVO en Azteca 7: link Libre para ver el juego online.

España vs. Austria Azteca 7
Sigue el España vs. Austria GRATIS y ONLINE por Azteca 7 | Crédito: Getty Images (Juan Luis Diaz)

Escrito por: Daniela Arvizu

Los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúan. Este jueves, 2 de julio, se juega el España vs. Austria. La cita será en el Estadio Los Angeles, en el estado de California, Estados Unidos. En Azteca 7 llevamos la pasión del fútbol a dondequiera que estés, por lo que el partido de esta tarde podrá seguirse GRATIS y EN VIVO a través de nuestro sitio web. Aquí te compartimos el link libre para que disfrutes de la mejor transmisión online: España vs Austria: Ver por TV Abierta, Streaming y EN DIRECTO la transmisión de HOY jueves 2 de julio.

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¿A qué hora empieza el partido de España vs. Austria HOY, 2 de julio?

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Los Angeles en punto de la 1:00 p.m. (hora del centro de México). No obstante, nuestra transmisión arranca desde las 12:40 p.m., con la previa a cargo de tus comentaristas deportivos favoritos: Christian Martinoli, Luis García e Iker Casillas.

España vs. Austria: ¿Cómo y dónde ver los 16avos de final GRATIS y EN VIVO por TV?

Si prefieres la televisión abierta, también puedes seguir el España vs. Austria a través de Azteca 7, el Canal del Mundial, a la misma hora. De igual manera, habrá una señal disponible en cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes. ¡No hay pretexto para perderte este duelo a muerte súbita!

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Qué otros partidos de 16avos de final transmitirá Azteca 7?

Además del duelo entre España y Austria por un pase a los octavos de final, Azteca 7 también transmitirá el Argentina vs. Cabo Verde del viernes, 3 de julio. Este último partido dará inicio a las 4:00 p.m. (hora del centro de México) y podrá seguirse desde TV abierta, sitio web y apps móviles de Azteca. La transmisión arranca a las 3:40 p.m.

Los octavos de final arrancan a partir del sábado, 4 de julio. Así que mantente atento para conocer los partidos que podrás seguir por Azteca 7, el Canal del Mundial.

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