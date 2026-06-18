LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp _0000__0040_AUSTRALIA.webp _0000__0040_BOSNIA.webp _0000__0040_CHEQUIA.webp _0000__0040_CONGO.webp _0000__0040_IRAK.webp 0000__0040_SENEGAL.webp 0000__0040_SUECIA.webp 0000__0040_TURQUIA.webp

Link GRATIS y LIBRE para ver los juegos del Mundial 2026 HOY, jueves 18 de junio, como el México vs. Corea del Sur

¡La fiebre mundialista no para! Este jueves 18 de junio se disputarán 4 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Aquí el link para ver los juegos GRATIS y ONLINE.

Link gratis y libre para ver los juegos del Mundial 2026 hoy jueves 18 de junio - México vs. Corea del Sur
No te pierdas los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ de hoy: México vs. Corea del Sur y más... | Crédito: Getty Images (MB Media)

Escrito por: Daniela Arvizu

La jornada 2 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha dado inicio. Este jueves 18 de junio, se esperan grandes duelos que definirán el rumbo del torneo y prometen paralizar a la afición entera. Como en Azteca 7 nos gusta consentirte, llevamos algunos de los partidos más importantes de hoy - como el México vs. Corea del Sur - a dondequiera que estés. Para ver la transmisión de manera GRATIS y ONLINE, sólo tienes que ingresar a nuestro sitio web oficial, el link es libre y gratuito. Si lo prefieres, también puedes descargar las apps móviles de TV Azteca en Vivo y Azteca Deportes.

También te puede interesar: Viajero del tiempo revela quién ganará el México vs. Corea del Sur del Mundial 2026 y el resultado enloquece a la afición

¿Qué partidos se juegan HOY, jueves 18 de junio? Juegos programados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este jueves, 18 de junio, se esperan cuatro importantes duelos. A continuación, te compartimos cuáles son y sus respectivos horarios para que no te pierdas ni un sólo instante de la justa veraniega.

Chequia vs. Sudáfrica

  • Horario: 10:00 a.m. (hora del centro de México)

Ambos equipos cuentan con cero puntos, tras sus respectivas derrotas ante México y Corea del Sur, por lo que el encuentro de esta noche será clave para definir su rumbo en la contienda.

Suiza vs. Bosnia

  • Horario: 1:00 p.m. (hora del centro de México)

Un encuentro imperdible. Al momento, todo el Grupo B cuenta con sólo 1 punto tras debutar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con empates, por lo que el margen de error es bastante estrecho. ¿Empatarán de nuevo o alguien logrará llevarse los 3 puntos?

Canadá vs. Qatar

  • Horario: 4:00 p.m. (hora del centro de México)

Sin duda, uno de los encuentros más esperados por la afición. Ni Canadá ni Qatar saben lo que es ganar un partido en una Copa del Mundo, por lo que la victoria de esta noche no se trata sólo de sumar puntos y desempatar el Grupo B, pues cualquiera de las selecciones que resulte vencedora, romperá con esta barrera histórica del primer triunfo.

México vs. Corea del Sur

  • Horario: 7:00 p.m. (hora del centro de México)

El partido que todos esperan. México y Corea del Sur son líderes del Grupo A al contar con tres puntos cada uno, por lo que el partido de esta noche es crucial para ver quién se queda con el liderazgo. Sin duda, uno de los duelos que más expectativa ha generado, pues la amistad entre naciones ha demostrado ser inquebrantable, pero ¿lo seguirá siendo después de esta noche?

Este partido podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por Azteca 7, el Canal del Mundial; así como nuestro sitio web y apps móviles. La transmisión del México vs. Corea del Sur arranca en punto de las 6:30 p.m.

Lo Más Recientes

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo