Link GRATIS y LIBRE para ver los juegos del Mundial 2026 HOY, jueves 18 de junio, como el México vs. Corea del Sur

La jornada 2 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha dado inicio. Este jueves 18 de junio, se esperan grandes duelos que definirán el rumbo del torneo y prometen paralizar a la afición entera. Como en Azteca 7 nos gusta consentirte, llevamos algunos de los partidos más importantes de hoy - como el México vs. Corea del Sur - a dondequiera que estés. Para ver la transmisión de manera GRATIS y ONLINE, sólo tienes que ingresar a nuestro sitio web oficial, el link es libre y gratuito. Si lo prefieres, también puedes descargar las apps móviles de TV Azteca en Vivo y Azteca Deportes.

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¿Qué partidos se juegan HOY, jueves 18 de junio? Juegos programados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este jueves, 18 de junio, se esperan cuatro importantes duelos. A continuación, te compartimos cuáles son y sus respectivos horarios para que no te pierdas ni un sólo instante de la justa veraniega.

Chequia vs. Sudáfrica

Horario: 10:00 a.m. (hora del centro de México)

Ambos equipos cuentan con cero puntos, tras sus respectivas derrotas ante México y Corea del Sur, por lo que el encuentro de esta noche será clave para definir su rumbo en la contienda.

Suiza vs. Bosnia

Horario: 1:00 p.m. (hora del centro de México)

Un encuentro imperdible. Al momento, todo el Grupo B cuenta con sólo 1 punto tras debutar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con empates, por lo que el margen de error es bastante estrecho. ¿Empatarán de nuevo o alguien logrará llevarse los 3 puntos?

Canadá vs. Qatar

Horario: 4:00 p.m. (hora del centro de México)

Sin duda, uno de los encuentros más esperados por la afición. Ni Canadá ni Qatar saben lo que es ganar un partido en una Copa del Mundo, por lo que la victoria de esta noche no se trata sólo de sumar puntos y desempatar el Grupo B, pues cualquiera de las selecciones que resulte vencedora, romperá con esta barrera histórica del primer triunfo.

México vs. Corea del Sur

Horario: 7:00 p.m. (hora del centro de México)

El partido que todos esperan. México y Corea del Sur son líderes del Grupo A al contar con tres puntos cada uno, por lo que el partido de esta noche es crucial para ver quién se queda con el liderazgo. Sin duda, uno de los duelos que más expectativa ha generado, pues la amistad entre naciones ha demostrado ser inquebrantable, pero ¿lo seguirá siendo después de esta noche?

Este partido podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por Azteca 7, el Canal del Mundial; así como nuestro sitio web y apps móviles. La transmisión del México vs. Corea del Sur arranca en punto de las 6:30 p.m.