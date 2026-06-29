⁠⁠Azteca 7 transmitirá el juego de 16avos de final de México en el Mundial 2026

Para los aficionados nacionales, la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ ha traído consigo una serie de encuentros sin precedentes, en donde La Selección Méxicana ha sorprendido al ganar los tres encuentros pactados y, si no te quieres perder el tercero, toma en cuenta que Azteca 7 transmitirá de manera gratuita el partido por televisión abierta y por nuestra transmisión digital.

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Azteca 7 transmitirá de manera gratuita el encuentro de México dentro de los 16avos de final. Dentro de este encuentro, el equipo nacional se enfrentará a la selección de Ecuador en un duelo que será determinante dentro del rumbo que definirá la final de la contienda.

La Selección Mexicana enfrentará a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Dentro de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección Nacional ha logrado conseguir las tres victorias de la fase de grupo, sorprendiendo en su encuentro inicial contra Sudáfrica, al ganar 2 a 0, 1 a 0 contra Corea del Sur y 3 a 0 en contra de República Checa.

¿Cómo, cuándo y dónde ver el partido de 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ que disputará México?

Toma en cuenta que será este martes 30 de junio en punto de las 19 horas (tiempo del centro de México), México disputará los 16avos de final contra la Selección de Ecuador, en un encuentro que será determinante para ambas selecciones dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️. Sigue toda la contienda por Azteca 7 y todas nuestras redes sociales.

Es importante tomar en cuenta que la Selección Nacional calificó como líder invicto del Grupo A, ganando los 9 puntos determinantes y anotando 6 goles, esto al vencer a Sudáfrica y Chequia. y Corea del Sur. Para el caso de Ecuador, la escuadra avanzó como tercer lugar tras sumar 4 puntos en el Grupo E, logrando pasar de fase al ganarle a Alemania 2 a 1.