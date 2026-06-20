Tunéz vs. Japón: hora y fecha EXACTA para ver el partido del Mundial 2026 en Estados Unidos

El Estadio Monterrey se prepara para recibir a dos de las cuarenta y ocho Selecciones Nacionales que forman parte de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ para enfrentarse en un partido; hablamos de Tunéz y Japón. El encuentro es uno de los más especiales e importantes ya que es el partido número 1,000 en la historia de las Copas del Mundo, desde Uruguay 1930 hasta el torneo llevado a cabo en México, Canadá y Estados Unidos.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Fecha y hora exacta para ver el partido Tunéz vs. Japón desde Estados Unidos

En esta ocasión la "La Sultana del Norte" será la sede que pisará la Selección Nacional de Tunéz y Japón para enfrentarse en uno de los partidos de la Copa del Mundo, el cual se llevará a cabo este sábado 20 de junio. Para ver el partido desde Estados Unidos es importante que tengas en cuenta que la hora cambia dependiendo cada región del país, esto debido a los husos horarios de cada zona. A continuación te presentamos los horarios.

Estados Unidos del Pacífico (PT): 20:00 p.m.

(PT): 20:00 p.m. Estados Unidos del Central (CT): 23:00 p.m.

(CT): 23:00 p.m. Estados Unidos del Este (ET): 00:00 a.m.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Hora exacta para ver el partido Tunéz vs. Japón en países de Latinoamérica

Si te encuentras en otros países te presentamos las horas en las que llevará a cabo el partido Tunéz vs. Japón este 20 de junio de 2026.

Argentina: 01:00 a.m.

01:00 a.m. Brasil : 01:00 a.m.

: 01:00 a.m. Bolivia : 00:00 a.m.

: 00:00 a.m. Chile : 00:00 a.m.

: 00:00 a.m. Colombia : 23:00 p.m.

: 23:00 p.m. Ecuador : 23:00 p.m.

: 23:00 p.m. España : 06:00 a.m.

: 06:00 a.m. Paraguay : 01:00 a.m.

: 01:00 a.m. Perú : 23:00 p.m.

: 23:00 p.m. Uruguay : 01:00 a.m.

: 01:00 a.m. Venezuela : 00:00 a.m.

: 00:00 a.m. Ciudad de México: 22:00 p.m.



Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cómo llega Tunéz y. Japón a este partido?

La Selección japonesa llega a este duelo en la cancha luego de haber empatado en el marcador 2-2 con la escuadra de Países Bajos. Takefusa Kubo y Wataru Endo son dos de los jugadores que muchos aficionados consideran clave para asegurar estrategias efectivas en la cancha. Por su parte, Túnez se encuentra en un momento vulnerable luego de luego de perder ante Suecia con un resultado 5-1. Sin embargo, muchos seguidores del deporte aseguran que la llegada del nuevo entrenador Hervé Renard podría generar resultados positivos en este partido.