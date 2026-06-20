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Cómo llegar al Estadio Monterrey para disfrutar el partido Túnez vs. Japón: rutas y accesos por motivo del Mundial 2026

El Estadio Monterrey se prepara para recibir el encuentro entre Túnez vs. Japón. Estas son las mejores rutas y accesos para disfrutar del partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Estadio Monterrey
Estadio Monterrey

Escrito por: Daniela Arvizu

La jornada 2 de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa. Este sábado, 20 de junio, Túnez se medirá ante Japón en el Estadio Monterrey al norte de México. Si piensas asistir a la gran fiesta del fútbol, aquí te compartimos las mejores rutas y accesos al recinto para que te prepares y no te agarren las prisas.

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Túnez vs. Japón: rutas y accesos para llegar al Estadio Monterrey

Debido a la ubicación del venue y la afluencia que se espera, la mejor manera de llegar al Estadio Monterrey para presenciar el Túnez vs. Japón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es en transporte público. A continuación, te compartimos las mejores rutas, accesos y alternativas para que llegues a tiempo:

  • Metro: Línea 1, estación Exposición. El estadio está a 15 minutos caminando sobre el corredor verde. El andador peatonal te llevará directo a la zona de accesos.
  • Regio Ruta Mundialista: Servicio de autobuses gratuito, habilitado para llegar al Estadio. Operan de 5:00 p.m. a 3:00 a.m. y pasan cada 25 minutos. Estas son las rutas: Circuito-Valle Oriente - Barrio Antiguo y Circuito Barrio Antiguo - Estadio Monterrey
  • Camiones locales: También se han habilitado nuevas rutas en los camiones locales, con horarios de 6:00 a.m. a 2:00 a.m. Las rutas son: A (Centro y Zona Hotelera), B (Aeropuerto Internacional), C (San Pedro Garza) y D (Circuito Guadalupe y Oriente). Todas te llevan directo al estadio.
  • En automóvil: Si te diriges en automóvil, revisa las rutas en diversas apps de GPS. Recuerda que se habilitó el Sistema Park & Ride para que dejes tu vehículo en uno de los estacionamientos asignados y puedas abordar autobuses exclusivos de ida y vuelta. De tal modo evitarás el caos vial cercano al estado. El traslado tiene un costo de $500 pesos, mientras que el paquete estacionamiento y viaje redondo es de $860 pesos.

¿En dónde está el Estadio Monterrey?

El Estadio Monterrey está ubicado sobre la Av. Pablo Livas 2011, Colonia La Pastora, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Aquí te compartimos la ubicación exacta de la sede del partido de esta noche.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿A qué hora empieza el Túnez vs. Japón?

El silbatazo inicial está programado a las 10:00 p.m. (hora del centro de México), por lo que te recomendamos anticipar tu salida para llegar a tiempo, pues se espera una gran cantidad de aficionados en la zona.

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